Incidenti lavoro, si ribalta con trattore, muore agricoltore 72enne

Incidente agricolo mortale oggi pomeriggio ad Atessa (Chieti) dove, per l'improvviso ribaltamento di un trattore gommato in un tratto scosceso, è deceduto un uomo di 72 anni, residente ad Atessa, in località Flocco.

L'incidente è avvenuto alle 14.30 in località Colle Pietre su un terreno di proprietà del pensionato.

A nulla sono serviti i soccorsi, allertati da un vicino, dei sanitari del 118 giunti sul posto unitamente all'elisoccorso che ha dovuto far rientro a Pescara. Per rialzare il mezzo agricolo, che ha intrappolato l'agricoltore, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Casoli.

L'indagine sulle modalità della tragedia sono affidate ai carabinieri atessani. Dopo l'esame cadaverico esterno effettuato da un medico legale, la procura di Lanciano ha riconsegnato la salma ai famigliari.