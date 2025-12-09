Incontro riservato a Vasto: silenzio dei diplomatici australiani sulla “famiglia del bosco”

I rappresentanti dell’Ambasciata d’Australia lasciano la casa famiglia senza rilasciare commenti dopo il confronto con curatrice speciale, tutrice e garanti dei diritti dei minori.

I rappresentanti dell’Ambasciata australiana giunti in Abruzzo per seguire da vicino la vicenda della cosiddetta “famiglia del bosco” hanno lasciato nel pomeriggio la casa famiglia di Vasto, dove dal 20 novembre sono ospitati i tre bambini di Catherine e Nathan, la coppia anglo-australiana al centro dell’attenzione pubblica. Al termine dell’incontro istituzionale, l’auto con a bordo i diplomatici ha oltrepassato l’ingresso senza alcuna sosta, evitando dichiarazioni alla stampa in attesa.

La delegazione australiana era arrivata per confrontarsi con le figure incaricate dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, in particolare la curatrice speciale Marika Bolognese e la tutrice Maria Luisa Palladino, coinvolte nella valutazione del percorso dei minori e nella definizione degli aspetti legati all’obbligo scolastico e alla tutela educativa. All’incontro hanno partecipato anche la garante regionale per l’infanzia, Alessandra De Febis, e gli avvocati che assistono la famiglia.

Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata neppure da Palladino e Bolognese, che hanno lasciato la struttura subito dopo l’incontro, mantenendo la stessa linea di riservatezza scelta dai diplomatici. Secondo ambienti istituzionali, il confronto si sarebbe svolto in un clima definito “collaborativo”, ma al momento non sono emersi aggiornamenti sul possibile percorso futuro dei minori né sull’eventuale revisione delle misure adottate dal tribunale.

La vicenda, seguita con attenzione sia a livello nazionale che internazionale, rimane quindi in una fase di valutazione, in attesa delle prossime decisioni dell’autorità giudiziaria.