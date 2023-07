Incredibile caos stradale in arrivo! Bollino rosso per il weekend di luglio

In occasione dell'ultimo fine settimana di luglio, le strade italiane si preparano ad affrontare un significativo incremento della circolazione verso le principali località balneari e di villeggiatura. Le giornate di sabato 29 e domenica 30 luglio saranno particolarmente intense, e già dal pomeriggio di venerdì 28 luglio si prevedono possibili criticità sulle arterie stradali.

Per agevolare gli spostamenti e garantire una maggiore fluidità del traffico, è stato istituito un divieto di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Questo divieto sarà in vigore venerdì dalle 16:00 alle 22:00, sabato dalle 8:00 alle 16:00 e domenica dalle 7:00 alle 22:00. L'obiettivo è quello di ridurre l'incidenza del traffico pesante durante le ore di maggiore afflusso di veicoli verso le destinazioni estive.

Le società e gli enti gestori stradali ed autostradali hanno pianificato con cura le proprie attività, garantendo la rimozione dei cantieri di lavoro temporanei lungo le direttrici caratterizzate dai flussi di traffico più elevati. In quei casi in cui la rimozione non fosse tecnicamente possibile, sono stati presi tutti gli accorgimenti necessari per assicurare la massima sicurezza e fluidità della circolazione, al fine di garantire il maggior numero di corsie possibili.

In particolare, Anas ha adottato misure per agevolare la viabilità durante il periodo delle vacanze, riducendo di oltre il 65% il numero dei cantieri presenti lungo la rete stradale ed autostradale di competenza, compresi oltre 1100 interventi di manutenzione. Più di 700 cantieri sono stati rimossi fino a settembre, contribuendo a migliorare il flusso del traffico lungo le principali direttrici.

Nonostante gli sforzi messi in atto per agevolare gli spostamenti, Viabilità Italia prevede un bollino rosso per il prossimo weekend. Già a partire dal pomeriggio odierno, il traffico aumenterà costantemente, raggiungendo il culmine durante le giornate di sabato 29 luglio e domenica 30 luglio. I principali flussi si concentreranno in direzione sud, verso le rinomate località di villeggiatura, lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. Anche le uscite dai centri urbani saranno interessate da un consistente flusso di traffico, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana.

L'attenzione è massima per garantire la sicurezza e la scorrevolezza del traffico, ma è importante che anche gli automobilisti facciano la loro parte, rispettando le regole del codice della strada, evitando comportamenti pericolosi e prestando attenzione alle segnalazioni stradali. Solo così si potrà affrontare al meglio questo intenso periodo di viaggi e godersi al meglio le meritate vacanze estive.