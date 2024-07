Incubo Hacker, Disservizi alla ASL 1: Linee Telefoniche e Internet in Tilt, Lunghe File ai CUP

Da questa mattina, i presidi e gli uffici della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila stanno affrontando gravi disservizi dovuti a un blocco delle linee telefoniche e dei portali informatici. Questo problema ha causato rallentamenti significativi nell'erogazione dei servizi sanitari, provocando lunghe code ai CUP (Centri Unici di Prenotazione) e negli ospedali della regione.

Cause e Conseguenze

Il blocco delle comunicazioni ha colto di sorpresa numerosi utenti, che si sono recati presso i CUP e le strutture sanitarie per prenotazioni e servizi medici. La causa esatta del disservizio non è ancora stata confermata, ma si sospetta che possa derivare da un cavo di fibra ottica tranciato accidentalmente durante alcuni lavori. La ASL ha escluso, al momento, l'ipotesi di un attacco hacker, situazione che aveva precedentemente colpito il sistema sanitario locale.

Interventi e Soluzioni

Le squadre tecniche sono attualmente impegnate nelle operazioni di ripristino delle comunicazioni, al fine di riportare la situazione alla normalità il più rapidamente possibile. Nonostante le difficoltà, il personale della ASL sta lavorando per minimizzare i disagi per gli utenti, implementando misure temporanee per garantire la continuità dei servizi essenziali.

Impatto Sulla Comunità

Il blocco delle comunicazioni ha generato notevoli disagi per i cittadini, evidenziando l’importanza delle infrastrutture digitali nella gestione dei servizi sanitari. Gli utenti sono stati invitati a contattare la ASL attraverso canali alternativi per ottenere informazioni e supporto.

Le autorità sanitarie locali si sono impegnate a fornire aggiornamenti costanti sulla situazione e a risolvere il problema al più presto, per ripristinare la piena operatività dei servizi sanitari e ridurre i disagi per i pazienti e il personale sanitario.