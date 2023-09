Incubo Superbonus: Dieci Famiglie Rischiano di Perdere le Abitazioni

Un'incresciosa situazione si è venuta a creare per dieci famiglie, le quali rischiano di perdere le loro case a causa di una complicata vicenda legata al cosiddetto "Superbonus" del 110%. La situazione è sorta quando la ditta incaricata di eseguire i lavori di ristrutturazione non ha ricevuto il pagamento dall'appaltatore generale, portando alla sua improvvisa uscita dal cantiere e al blocco dei lavori.

La complicazione principale è rappresentata dal fatto che gli inquilini avevano anticipato considerevoli somme di denaro, 10.000 euro ciascuno, nell'attesa di ricevere i soldi dal Superbonus. Inoltre, erano stati costretti a trasferirsi in altre abitazioni e a sostenere spese di locazione. Per affrontare questa situazione, gli inquilini hanno inviato una diffida stragiudiziale all'appaltatore generale e si sono organizzati per discutere il corso delle azioni future in un'assemblea imminente.

L'amministratore del condominio, Ermanno D'Artista, ha cercato risposte dalla ditta appaltatrice in merito alla loro condotta, ma non ha ottenuto alcuna risposta. Ora, otto dei dieci condòmini che avevano effettuato il pagamento anticipato chiedono la restituzione dei loro soldi, minacciando di avviare una denuncia per truffa qualora le loro richieste non venissero soddisfatte.

La situazione sembra destinata a una complessa battaglia legale, con il timore che le dieci famiglie possano perdere le loro abitazioni a causa di questa sfortunata serie di eventi.