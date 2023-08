Indagati due maggiorenni per gli stupri a Caivano, Governo Promette Soluzioni

L'ombra cupa dello stupro collettivo che ha colpito due bambine, rispettivamente di 10 e 12 anni, getta un'ombra inquietante su Caivano, provincia di Napoli. Sono due giovani di 18 e 19 anni, ora indagati, ad essere stati identificati come i presunti autori di questa sciagura. Mentre le vittime lottano per superare i traumi, la situazione ha attirato l'attenzione di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, che ha deciso di rispondere all'appello di don Maurizio Patriciello, attivista e prete impegnato nella comunità, visitando il Parco Verde, luogo in cui si sono consumati i terribili eventi.

Durante un incontro del Consiglio dei ministri, Meloni ha dichiarato che il governo è risoluto nel "bonificare l'area", sottolineando che nessuna zona può essere considerata immune dalla giurisdizione dello Stato. Questo impegno a combattere la criminalità ovunque sia radicata ha trovato riscontro nelle parole di don Patriciello, che ha espresso gratitudine nei confronti della Meloni, evidenziando il suo interesse sincero verso la situazione. Don Patriciello ha anche sottolineato la necessità di persistere nella lotta contro l'ingiustizia, ricordando l'importanza di continuare a muoversi avanti con determinazione.

Meloni ha promesso che la sua visita non sarà semplicemente simbolica: la popolazione locale riceverà sicurezza e rassicurazione. Ha altresì sottolineato che l'abbandonato centro sportivo della zona deve essere riportato in funzione nel minor tempo possibile. Questo impegno concreto a migliorare la situazione ha suscitato speranze tra i residenti di Caivano, che cercano di ritrovare un senso di normalità in una realtà devastata da eventi così traumatici.

Le inchieste sul caso procedono parallelamente: la procura di Napoli Nord è coinvolta insieme alla procura minorile, che sta investigando sugli indagati minorenni, le cui identità e il numero rimangono ancora sconosciuti. Nel frattempo, il futuro giudiziario dei due indagati maggiorenni dipenderà in gran parte dall'analisi dei contenuti dei cellulari sequestrati, un'azione che prenderà avvio nelle prossime giornate. La vicenda ha messo in luce l'importanza delle indagini tecnologiche nel ricostruire il quadro dei fatti.

Un accorato appello è giunto dalla madre di una delle vittime, che si è rivolta direttamente a Giorgia Meloni. "Presidente, siamo nelle sue mani: ci porti via da questo inferno", ha implorato. In una lettera indirizzata a Meloni, la madre ha sottolineato l'urgente necessità di una legge ad hoc per proteggere le vittime di violenza, pedofilia e prostituzione, e le loro famiglie. Ha evidenziato il divario tra le protezioni offerte ai pentiti di mafia e l'assenza di supporto per le vittime innocenti, come le due bambine che devono affrontare il trauma di tornare al luogo dei loro abusi. Un appello che richiama l'attenzione sulla necessità di riforme concrete per assicurare la protezione delle vittime e la loro possibilità di una vita sicura e libera dagli orrori subiti.