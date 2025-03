Inflazione alle stelle: a febbraio balzo all'1,7% per energia e alimentari

L'inflazione italiana è salita all'1,7% a febbraio, trainata dall'aumento dei prezzi dell'energia e dei beni alimentari, sollevando timori di stagflazione.

A febbraio, l'inflazione in Italia ha registrato un incremento, raggiungendo l'1,7% su base annua, in aumento rispetto all'1,5% di gennaio. Questo rialzo è stato principalmente influenzato dall'aumento dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari.

Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, è aumentato dello 0,2% rispetto al mese precedente. Questo incremento è attribuibile all'aumento dei prezzi dei beni energetici e degli alimentari lavorati.

L'aumento dei prezzi dell'energia ha avuto un impatto significativo sulle bollette di luce e gas, aumentando il costo della vita per le famiglie italiane.

Parallelamente, i prodotti alimentari hanno registrato un incremento del 2,7% rispetto all'anno precedente, rendendo più oneroso il carrello della spesa.

Questo scenario solleva preoccupazioni riguardo al rischio di stagflazione, una situazione in cui l'economia ristagna mentre i prezzi continuano a salire. La combinazione di una crescita economica debole e un'inflazione in aumento potrebbe mettere sotto pressione il potere d'acquisto delle famiglie e la competitività delle imprese.

Le previsioni economiche per l'Italia indicano una crescita modesta. La Banca d'Italia prevede un aumento del PIL dello 0,7% sia per quest'anno che per il prossimo, rivisto al ribasso rispetto alle stime precedenti.

Questo scenario economico debole, combinato con l'aumento dell'inflazione, potrebbe rappresentare una sfida significativa per la politica economica del paese.

In risposta a queste dinamiche, il governo sta valutando misure per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi sull'economia domestica, inclusi interventi per contenere i costi energetici e sostenere le famiglie a basso reddito. Tuttavia, la situazione richiede un monitoraggio attento e interventi mirati per evitare che l'inflazione eroda ulteriormente il potere d'acquisto e ostacoli la ripresa economica.

In conclusione, l'aumento dell'inflazione a febbraio evidenzia le sfide che l'Italia deve affrontare in un contesto di prezzi energetici elevati e crescita economica debole. Sarà fondamentale implementare politiche efficaci per sostenere l'economia e proteggere il benessere delle famiglie italiane.