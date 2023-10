Inizia la Trasformazione dell'Ospedale San Massimo di Penne: Investimento di 16,2 Milioni di Euro

Sono partiti ufficialmente i lavori di ristrutturazione, ampliamento e messa a norma dell'Ospedale San Massimo di Penne, un ambizioso progetto valutato in 16,2 milioni di euro. Questi interventi coinvolgeranno sia l'aspetto tecnologico sia la gestione complessiva dell'edificio. Le migliorie includono l'ottimizzazione delle prestazioni del complesso edilizio, l'installazione di impianti di riscaldamento, raffrescamento, ed illuminazione ad alta efficienza energetica con un ridotto impatto ambientale, la gestione adeguata della ventilazione naturale e del raffrescamento passivo, la revisione dei contratti relativi ai servizi energetici, e l'implementazione di sistemi di contabilizzazione individuale dell'energia per promuovere la riduzione dei consumi.

La notizia è stata annunciata durante una conferenza stampa di presentazione dei lavori, alla quale hanno partecipato figure di spicco, tra cui il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, l'assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, il presidente della V Commissione Sanità, Leonardo D'Addazio, il deputato Guerino Testa, il sindaco di Penne Gilberto Petrucci, il direttore generale della Asl, Vero Michitelli, il direttore sanitario della Asl, Rossano Di Luzio, e il Vescovo dell'Arcidiocesi Pescara-Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti, che ha impartito la benedizione del cantiere.

Marco Marsilio ha sottolineato che i lavori potrebbero comportare temporanei disagi, ma l'obiettivo finale è quello di fornire alla comunità un ospedale moderno e tecnologicamente avanzato in grado di soddisfare appieno le esigenze dei pazienti. Inoltre, ha annunciato che il Consiglio regionale approverà una delibera per definire la rete ospedaliera, un passo chiave per riqualificare l'Ospedale San Massimo e rafforzarne il ruolo nell'area vestina.

Nell'intervento di Nicoletta Verì, è emerso l'obiettivo di affrontare i gravi problemi del sistema sanitario abruzzese, in particolare nelle zone interne, per migliorare l'aspettativa di vita dei cittadini locali. Lorenzo Sospiri ha enfatizzato il suo impegno per mantenere aperti gli ospedali e migliorare i servizi sanitari in Abruzzo, e ha evidenziato l'importanza di questo investimento per la comunità di Penne e dell'intera area vestina.

Il sindaco Gilberto Petrucci ha descritto l'inizio dei lavori come un segnale di rinascita per Penne e l'intera regione dopo anni di trascuratezza. L'ampio progetto di ristrutturazione dell'Ospedale San Massimo rappresenta una pietra miliare nell'impegno per assicurare un servizio sanitario di alta qualità alla comunità.