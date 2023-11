Innovazione in Abruzzo, dallo zafferano all’intelligenza artificiale

Con una rete di oltre 50.000 professionisti, 1000 aziende innovative e 500 startup, la piattaforma digitale SMAU raccoglie il meglio dell’innovazione e della tecnologia italiana ed abruzzese. Dal 1964, SMAU si pone obiettivi come il continuo aggiornamento professionale e la creazione di un collegamento tra startup, eventi di settore come gli incubatori e manager. È l’innovazione aperta, premiata ogni anno con il Premio Innovazione SMAU dedicato ad imprese che rappresentano l’eccellenza in Italia.

Ad ottobre 2023, Milano ha ospitato SMAU 2023, un veneto dedicato all’innovazione. In questa edizione hanno partecipato ben otto startup dell’Abruzzo tra cui Diskover, Astrakode, Foodlovery e Trace Technologies. Queste otto realtà abruzzesi si sono presentate al mondo e a possibili investitori, mostrando a operatori internazionali di oltre 20 paesi l’eccellenza del territorio abruzzese e la ricchezza della cultura regionale.

“Le politiche regionali e locali possono e devono contribuire a promuovere una diversa politica di sviluppo,” ha detto Daniele D'Amario, assessore regionale alle Attività Produttive, “basata su investimenti di nuova concezione e sull'innovazione, adeguata ad affrontare le sfide della transizione digitale, industriale ed ecologica.”

Questa nuova politica di sviluppo sostenibile e tech permette alle aziende di creare strumenti digitali che facilitano il processo produttivo.

Come il multimetro digitale fornito da RS, uno strumento tecnologico che ha molte applicazioni in diverse industrie, come quella dell’automotive. Oppure gli strumenti usati da giovani imprese come Farm4Trade. Questa startup sfrutta l’intelligenza artificiale (IA) per migliorare e rendere più efficace l’industria zootecnica. Con focus come il benessere degli animali e la tracciabilità alimentare, l’innovazione di Farm4Trade permette di digitalizzare i dati degli allevamenti, seguendo i processi passo a passo. L’innovazione è il futuro dell’industria in Abruzzo.

“C’è bisogno di accelerare il progresso tecnologico e l’adozione di modelli di open innovation soprattutto nelle Pmi,” ha detto il presidente della Confindustria d’Abruzzo Silvano Pagliuca, “e se c’è una cosa che i periodi di incertezza e transizione sembrano insegnare è che l’innovazione diventa il principale modo per sopravvivere.”

Realtà piccole come le PMI e le startup sono il fulcro dell’economia abruzzese. Una di queste è Tindora Cosmetics che usa i benefici della produzione locale dello zafferano per creare linee di bellezza e cosmetiche. Innovazione e sostenibilità partono dalla coltivazione fino alla vendita online.

Tindora Cosmetics è un esempio di come le startup innovative siano un bene per il territorio, tanto da essersi guadagnata il titolo di “impresa benefit.” Questo significa che l’azienda si impegna nel rispetto dell’ambiente e della comunità locale che produce lo zafferano DOP dell’Aquila. Unendo digitalizzazione e tradizione come la coltivazione di questa spezia, Tindora Cosmetics è un esempio di come l’innovazione beneficia l’Abruzzo.

Tra le eccellenze del territorio ci sono anche il tartufo e i vini, sapori abruzzesi conosciuti in tutto il mondo. Dopo il calo di produzione dell'industria vitivinicola della regione, la trasformazione digitale sembra un passo irrinunciabile. Secondo Federvini, il 74,7% della produzione vinicola in Italia è rappresentata da aziende che producono meno di 100 ettolitri di vino all’anno. Piccoli produttori che possono beneficiare della digitalizzazione tanto che il 44% è convinto che il digitale rappresenti il futuro del settore. Soprattutto strumenti come l’e-commerce, i software gestionali e le operazioni di magazzino.