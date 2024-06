Innovazione in Agricoltura: Inventato Robot per Estirpare Piante Infestanti nel Fucino

Il progetto M.A.R.S.I. (Mechatronics and Automation for Removal Species that Infest) dell'ITS Academy Lanciano è tra i finalisti ai Campionati di Automazione Siemens 2024 a Milano. Questo prototipo di robot, sviluppato dagli studenti dell'ITS Sistema Meccanica e Informatica di Lanciano e del Corso di Meccatronica di Avezzano, utilizza tecnologie avanzate di PLC, intelligenza artificiale e visione artificiale per individuare ed estirpare piante infestanti nei campi agricoli della valle del Fucino.

Una delegazione composta da Giulia Colizza, Mykola Kozakov, Marco Franchi e Maria Rosaria Ianni, accompagnata dal docente Francesco Vacca, presenterà il progetto al Centro Tecnologico Siemens il 4 giugno. "Questo riconoscimento è un grande onore", ha dichiarato Antonio Maffei, Direttore dell'ITS Academy, sottolineando l'importanza di competere a livello nazionale con le tecnologie avanzate applicate all'agricoltura.

Il progetto, sviluppato in collaborazione con l'azienda Elco di Carsoli, rappresenta un esempio tangibile di come l'automazione e la robotica possano favorire la sostenibilità agricola. Gli studenti hanno lavorato per sei mesi alla realizzazione del prototipo, acquisendo competenze avanzate in IoT, programmazione, progettazione e stampa 3D, oltre a soft skills essenziali per il mondo del lavoro.