Insegue un'auto sospetta e scopre cocaina: fermato un 39enne straniero

Tentativo disperato di disfarsi della droga durante l'inseguimento, ma l'intervento dei carabinieri svela tutto.

Un inseguimento serale nel quartiere Santa Barbara ha portato all’arresto di un uomo, dopo che ha tentato di liberarsi di un involucro contenente cocaina. La vicenda è avvenuta ieri lungo via Corrado IV, quando una pattuglia ha notato un’utilitaria che accelerava bruscamente, insospettendo i carabinieri di Campotosto. Il conducente, ignorando l’ordine di fermarsi, ha cercato di dileguarsi rapidamente.

L’inseguimento, durato pochi minuti, si è concluso in via del Beato Cesidio, dove il veicolo è stato bloccato. Prima di essere fermato, il conducente ha gettato una bottiglietta dal finestrino e ha tentato di scappare a piedi. La fuga è stata breve: i militari sono riusciti a immobilizzarlo nonostante i tentativi di resistenza.

La perquisizione ha rivelato il contenuto della bottiglietta: alcune dosi di cocaina, accuratamente confezionate per la vendita. Nella vettura, inoltre, sono stati trovati grammi di metanfetamina e oltre 4000 euro in contanti, ritenuti il probabile provento dell’attività di spaccio. L’uomo, un 39enne di origine straniera, è risultato privo di documenti validi e si è servito di una patente non appartenente a lui, aggravando le accuse con false dichiarazioni di identità.

Su disposizione del magistrato di turno della Procura dell’Aquila, l’arrestato è stato condotto in carcere con accuse di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e falsa identità. Le sostanze stupefacenti e il denaro sono stati posti sotto sequestro, mentre le indagini proseguono per verificare eventuali ulteriori coinvolgimenti dell’uomo in reti di spaccio locali.