Inseguimento ad alta velocità ad Avezzano: arrestato dopo folle fuga

Dopo una fuga a oltre 100 km/h nel centro di Avezzano, un uomo è stato arrestato dai carabinieri, provocando anche un tamponamento e ferendo un altro automobilista.

Un episodio da film si è verificato ieri pomeriggio ad Avezzano, dove un 50enne di Massa d'Albe ha dato vita a una pericolosa fuga attraverso le strade cittadine. Alle 16:15, l'uomo, alla guida di una Peugeot 907, non ha rispettato l'alt dei carabinieri, dando il via a un inseguimento ad alta velocità che ha messo in pericolo la vita di altri automobilisti e pedoni. La pattuglia dei carabinieri ha seguito il veicolo, che ha sfiorato manovre azzardate, raggiungendo anche i 100 km/h in pieno centro abitato, rischiando di causare gravi incidenti.

L'inseguimento, che è durato circa quindici minuti, ha attraversato diverse zone di Avezzano, passando ripetutamente per la trafficata via XX Settembre. La fine della fuga è arrivata quando i carabinieri, con grande abilità, sono riusciti a strizzare il veicolo su un fianco, bloccandolo in via Aquila, ma non prima che il 50enne provocasse un tamponamento con un'altra auto, una Toyota Chr. A bordo della Toyota viaggiava un 45enne di Celano, che ha riportato lievi ferite nell'impatto.

Dopo il tamponamento, l’uomo ha tentato di fuggire a piedi, ma il suo tentativo è stato prontamente sventato dai carabinieri, che lo hanno raggiunto e arrestato a poche decine di metri dal luogo dell'incidente. Per garantire l'efficacia dell'operazione, è intervenuta anche una seconda pattuglia dei carabinieri e una volante della polizia locale. L'arrestato, che risultava in evasione dai domiciliari, non poteva accedere al territorio di Avezzano, in quanto sottoposto a sorveglianza speciale.

Questo individuo non è nuovo alle forze dell'ordine. Già nel 2021, era stato arrestato insieme a un complice per aver tentato di rubare dieci termosifoni dalla vecchia struttura per anziani San Giuseppe di Avezzano, ormai dismessa e occupata da senzatetto. Arrestato sul posto dai carabinieri, dopo il furto fallito, l'uomo era stato coinvolto in altri crimini legati alla proprietà privata.

Dopo l'episodio di ieri, il 50enne dovrà rispondere non solo di evasione e resistenza a pubblico ufficiale, ma anche di danneggiamento, violazione del codice della strada e altri reati connessi al suo comportamento. La sua fuga e il tamponamento hanno sollevato preoccupazioni sulle dinamiche di sicurezza stradale in una città che ieri ha vissuto una giornata di pura tensione.