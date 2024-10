Inseguito e arrestato spacciatore in bici sulla riviera nord: panico tra i passanti

La polizia blocca un giovane di 27 anni in fuga. Sequestrati hashish e denaro, sospetto provento dello spaccio.

Un 27enne è stato fermato ieri pomeriggio sulla riviera nord dopo un tentativo di fuga in bicicletta che ha causato momenti di panico tra i pedoni. Alla vista degli agenti della Volante, il giovane, già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di stupefacenti, ha tentato di scappare lungo il lungomare. Durante l'inseguimento, il sospetto è salito sul marciapiede, creando scompiglio tra i passanti, e ha gettato via un pacchetto. L'inseguimento si è concluso poco dopo in viale Kennedy, dove il fuggitivo è stato raggiunto e fermato dalla polizia.

Dopo aver bloccato il 27enne, gli agenti hanno recuperato l'involucro che il giovane aveva cercato di disfarsi: all'interno del pacchetto sono stati trovati 7 grammi di hashish. Inoltre, durante la perquisizione, nel marsupio del ragazzo sono stati rinvenuti 130 euro in banconote di vario taglio, ritenuti il frutto dell'attività di spaccio.

La dinamica dell'operazione ha avuto inizio quando gli agenti hanno notato il giovane seduto insieme ad altre due persone all'ingresso di uno stabilimento balneare chiuso. Riconoscendolo per i suoi precedenti, hanno deciso di intervenire, dando il via all'inseguimento. Nonostante il tentativo di fuga, il ragazzo è stato bloccato e condotto in questura, dove è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

La sostanza recuperata e il denaro sono stati immediatamente sequestrati. Il giovane ora dovrà rispondere delle accuse di fronte all'autorità giudiziaria.