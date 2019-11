Instabilità meteo sulla Penisola, brevi schiarite nel pomeriggio

Un profondo vortice di bassa pressione scaturito dall'ingresso di aria fredda nord atlantica sul bacino centrale del Mediterraneo continua a rinnovare maltempo sull'Italia con piogge, temporali e venti forti. Il minimo evolverà gradualmente verso levante favorendo al suo seguito un temporaneo aumento della pressione.

La giornata di oggi vedrà questo transito del minimo sull'Italia centro meridionale che risentirà ancora di instabilità e venti tesi.

Nel contempo si faranno largo da ovest delle schiarite che come abbiamo detto saranno temporanee perché una nuova saccatura sarà pronta ad entrare in azione.



Mercoledì:

Nord: ampie aperture fin dal mattino al Nordovest, Lombardia ed Emilia occidentale, ancora instabile su Triveneto, Emilia orientale e Romagna con piogge in pianura e neve sui rilievi oltre i 500-900m sulle Alpi e 1200m in Appennino. Nel pomeriggio migliora anche sull'Emilia Romagna e basso Veneto, resta instabile sull'estremo Nordest con residue piogge e nevicate fino a 800m in assorbimento serale. Acqua alta sulla laguna veneta con marea fino a 145cm.

Centro: al mattino aperture sull'alta Toscana, ancora a tratti instabile altrove con piogge e rovesci intermittenti e nevicate in Appennino dai 1200-1700m. Dal pomeriggio rapido miglioramento da nord con ultimi fenomeni tra Abruzzo e basso Lazio in assorbimento serale ma peggiora sulla Sardegna con piogge serali.

Sud: ampie aperture in Sicilia, instabile perturbato altrove con piogge e temporali ancora localmente intensi sul basso Tirreno.

Dal pomeriggio graduale miglioramento con fenomeni in assorbimento serale. Nuovo guasto da ovest in nottata.

Temperature in calo al Sud, stazionarie al Centro Nord.

Venti, ancora tesi occidentali con residui rinforzi da libeccio all'estremo Sud al mattino.

Mari molto mossi o agitati.