Instabilità meteo sulla Penisola, pioggie sopratutto al Centro

Una circolazione depressionaria attiva tra le Isole Maggiori e la Tunisia continuerà a insistere anche nei prossimi giorni, determinando condizioni di spiccata instabilità al Sud.

Particolarmente colpiti dalle precipitazioni saranno nelle prossime ore i settori orientali di Sicilia e Sardegna, nonché il versante ionico peninsulare, specie quello calabrese, dove sarà elevato il rischio di forti acquazzoni e temporali.

Giovedì la situazione rimarrà stazionaria, con nuovi rovesci sui versanti ionici calabresi ma soprattutto lungo la costa orientale sarda, qui con piogge che saranno anche battenti.

Ventilazione sempre sostenuta da ENE con mari molto mossi, anche agitati verso la Sardegna e al largo dello Ionio.



Da venerdì poi la struttura depressionaria tornerà a muoversi verso nord, bloccata di fatto da un campo anticiclonico presente tra i Balcani e il Mediterraneo orientale.

Ci sarà un generale aumento della copertura nuvolosa al Centro, fin verso l'Emilia Romagna nella seconda parte di venerdì, con piogge che inizieranno a investire Lazio, Abruzzo e basse Marche, in moto verso l'alto Adriatico e parte del Nord.



Durante il weekend arriverà ad inglobare un po' tutta la Penisola, coinvolgendo quindi anche il Settentrione, c'è da considerare che tutta la struttura ciclonica sarà ormai in una fase di generale indebolimento (accentuato peraltro dal suo ingresso in un campo anticiclonico): di conseguenza è lecito attendersi una diffusa nuvolosità ma al contempo precipitazioni complessivamente di modesta entità, al più moderate.

SABATO- Il minimo barico risale verso la Sardegna e la Corsica, e attorno ad esso ruoteranno alcune spirali nuvolose che si estenderanno su gran parte dell'Italia.

Davvero difficile indicare - ad oggi - le aree più soggette a precipitazioni: saranno possibili un po' ovunque, in un contesto di cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi seppur l'alternanza a qualche fase più soleggiata non è da escludersi specie sulle regioni centrali.

DOMENICA- Evoluzione che, per quanto complessa, ad oggi vedrebbe un miglioramento sulle Isole Maggiori (con Sole prevalente), mentre una certa nuvolosità insisterà sulle aree peninsulari e soprattutto al Centronord. Tuttavia le precipitazioni tenderanno a divenire molto più sparse o anche assenti.

Unica eccezione l'estremo Nordovest: una nuova perturbazione in arrivo dalla Francia potrebbe invorticarsi sulla Costa Azzurra, favorendo l'attivazione di piogge e acquazzoni su Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria occidentale, soprattutto nella seconda parte del giorno.