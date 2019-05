Internazionali di Pattinaggio, modifiche alla viabilità nel comune del'Aquila per domenica 26 maggio

Il Comando di Polizia Municipale dell’Aquila rende noto che, in occasione degli Internazionali d’Italia Open di pattinaggio, in programma domenica 26 maggio, dalle 7:30 alle 18:30 sarà interdetto al traffico veicolare e pedonale lungo viale Corrado IV, nel tratto compreso tra le rotatorie di via Piccinini e di via Beato Cesidio.

Contestualmente, nella suddetta fascia oraria saranno in vigore le seguenti modifiche alla circolazione:

- i veicoli in entrata in città provenienti dalla Statale 17, per raggiungere via XX Settembre e viale della Croce Rossa, giunti alla rotatoria di via dei Medici potranno utilizzare il percorso alternativo via Mulino di Pile, via Farroni, via Carabba e viale XXV Aprile. Oltrepassata la suddetta rotatoria, i veicoli saranno deviati sulla Statale 80, in direzione Teramo;

- i mezzi in ingresso provenienti dalla Statale 80 potranno proseguire su via Madonna di Pettino-via Antica Arischia in direzione centro; altrimenti, all’intersezione con la Statale 17, verranno deviati su quest’ultima, in direzione Rieti;

- i veicoli in transito su viale della Croce Rossa, in uscita dal centro, saranno deviati su via San Sisto, per proseguire in direzione via Beato Cesidio-via Amiternum; il Comando di Polizia municipale consiglia pertanto, a chi proveniene dalla zona della Questura ed è diretto verso la parte ovest della città, di utilizzare in alternativa via Aldo Moro o l’asse via De Gasperi-via Guglielmo Marconi-via Antica Arischia;

- via Ugo Piccinini sarà chiusa al transito, con eccezione per i residenti. I mezzi in uscita dalla città provenienti da via Antica Arischia o via Paolucci potranno raggiungere la Statale 80 utilizzando via Amiternum, via Leonardo da Vinci e via Madonna di Pettino.

via Beato Cesidio sarà chiusa al transito, con eccezione per i residenti che potranno accedere da via Caduti di Via Fani;

- la corsia esterna di viale Corrado IV potrà essere impegnata in direzione centro con accesso da via Carabba-via Di Vincenzo.

Si segnala, infine, che sarà invertito il senso di marcia in via Roma, che sarà dunque accessibile da viale della Croce Rossa solo per i residenti della zona e per coloro che, data la concomitanza con le Elezioni Europee, abbiano necessità di raggiungere l’Ufficio Elettorale comunale.