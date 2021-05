Internazionali di pattinaggio a L'Aquila dal 21 al 23 maggio

Con una tappa della Coppa del Mondo di Maratona WIC (World Inline Cup), che si ripeterà ogni anno fino 2023, tornano all'Aquila gli Internazionali d'Italia Open di Pattinaggio nel capoluogo 21-22-23 maggio. Il grande evento sportivo, che è organizzato dal Cpga International Events, prevede la presenza di 450 atleti, di cui 150 stranieri, ai quali si uniranno team e famiglie.

"Alberghi già pieni e i primi turisti sportivi già si vedono in giro per la città", ha sottolineato Mario Miconi, presidente del CPGA, durante la presentazione dell'evento nella sede della Regione Abruzzo. Presenti tra gli altri l'assessore allo Sport della Regione, Guido Quintino Liris, l'assessore allo Sport del Comune dell'Aquila Vito Colonna e il segretario generale della Federazione Mondiale di Pattinaggio, Roberto Marotta.

Le gare si svolgeranno nei giorni di venerdì pomeriggio e sabato mattina sulla pista di pattinaggio Comunale di Santa Barbara e domenica nel Circuito Stradale ricavato lungo Viale Corrado IV fino alla rotatoria per proseguire sino a viale della Croce Rossa, passando per via Vicentini, ricongiungendosi poi con viale Corrado IV per una lunghezza totale circa 3000 mt.

Nella stessa giornata, si svolgeranno gare riservate alle categorie giovanili, su pista piana ricavata nella Piazza del Mercato. " Questo progetto che è andato in porto, nonostante la pandemia, serve a dimostrare che L'Aquila è in grado di ospitare totalmente i Campionati Europei su pista, su circuito e maratona dell'anno prossimo", sottolinea Miconi. "Un rilancio della città dell'Aquila che dopo il mondiale del 2004 è conosciuta in tutto il mondo come sede del grande pattinaggio", di ce Marotta. "La Regione sostiene il progetto degli europei, perché i grandi eventi sportivi sono portatori dei sani principi dello sport e indotto socio-economico, che è linfa vitale per le attività imprenditoriali", conclude Liris.

Gli Internazionali sono validi per i Campionati Csen 2021, 2° Memorial "Romano Maria Cacciani" e 8° Memorial "Angelo Onorato".