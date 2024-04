Interruzione Idrica: Rubinetti a Secco domani 17 Aprile dalle 9 alle 17 - Ecco le Zone Coinvolte

Un'importante interruzione dell'approvvigionamento idrico è prevista per domani, 17 aprile, dalle ore 9:00 alle 17:00, nel Comune di Ortona. Tale intervento è necessario per consentire al Comune di effettuare una serie di lavori sulla nuova condotta ubicata in Via Sapienza.

Le aree interessate da questa sospensione della fornitura idrica includono il Capoluogo, la Zona Industriale, Tamarete, il Porto e Fonte Grande.

La Società Acquedotti, depurazione e fognature (Sasi) ha comunicato che questa interruzione è indispensabile per l'esecuzione di lavori di fondamentale importanza. Si prevedono disagi e difficoltà inevitabili dovuti alla mancanza di acqua per diverse ore.

I tecnici responsabili della gestione degli acquedotti, della depurazione e delle fognature per i 92 Comuni della Provincia di Chieti compresi nel territorio dell'A.T.O. 6 Chietino, spiegano che tali chiusure sono inevitabili e necessarie per garantire il corretto funzionamento dell'impianto. Si impegneranno al massimo per rispettare i tempi previsti, auspicando che non si verifichino imprevisti o ostacoli durante i lavori. L'obiettivo principale è ridurre al minimo i disagi per i residenti interessati dall'interruzione dell'approvvigionamento idrico.