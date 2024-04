Interruzioni Viarie e Cantieri: Aggiornamenti e Indicazioni di Viaggio

Le condizioni meteo avverse e i lavori in corso stanno influenzando significativamente la viabilità su diverse arterie stradali, richiedendo attenzione e adattamenti da parte degli automobilisti.

Rinviata Chiusura Notturna A24 Assergi-Colledara/San Gabriele: Nuove Date e Itinerari Consigliati

La concessionaria Strada dei Parchi ha annunciato il rinvio della chiusura notturna della tratta autostradale Assergi - Colledara/San Gabriele in direzione Teramo, originariamente programmata per la notte del 18 aprile. A causa delle previsioni meteo avverse, la chiusura è stata spostata alle ore 22:00 dei giorni 22 e 23 aprile fino alle ore 06:00 dei giorni successivi. Durante questo periodo, si raccomanda ai veicoli provenienti da AQ/A25/RM e diretti verso Teramo di seguire itinerari alternativi attraverso la SS80 o l'autostrada A25 Torano – Pescara.

Lavori sulla A14: Chiusura Tra Pescara Sud e Pescara Ovest

Sulla A14 Bologna-Taranto, il tratto compreso tra Pescara sud e Pescara ovest, verso Ancona/Bologna, sarà chiuso nelle notti di lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 aprile dalle ore 23:00 alle ore 05:00 per ispezioni nella galleria "Immacolata Vaccari". Si consiglia agli automobilisti di seguire la Statale 16 come percorso alternativo.

Calendario dei Cantieri e Pausa Estiva

Autostrade per l’Italia ha coordinato con le istituzioni territoriali un calendario di lavori sulla rete stradale, prevedendo pause nei periodi di maggior flusso di traffico. Una sospensione dei cantieri è prevista da giovedì 18 aprile a lunedì 6 maggio, in occasione dei ponti del 25 aprile e del 1 maggio. Ulteriori interruzioni sono programmate dal 31 maggio al 10 settembre per la pausa estiva.

Chiusura Deviata sulla Statale 16: Deviazioni su Viabilità Locale

A causa dei lavori in corso, il traffico sulla Statale 16 è gestito con senso unico alternato nei pressi delle località La Foce e Cavalluccio tra Rocca San Giovanni e Fossacesia. Si raccomanda di prestare attenzione ai semafori.

Verifiche Tecniche sul Ponte Aventino 3: Deviazioni Attive

A seguito delle avverse condizioni meteo, il ponte Aventino 3 sulla SS 84 "Frentana" è soggetto a verifiche tecniche da parte di Anas. Dal 26 maggio, il ponte sarà chiuso al traffico e saranno attive deviazioni su viabilità locale per i veicoli provenienti da Lanciano e Guardiagrele.

Rimborsi Pedaggi con il Servizio "Cashback con Targa"

Autostrade per l'Italia ha introdotto il nuovo servizio “Cashback con targa” per semplificare e automatizzare il rimborso dei pedaggi dovuti ai ritardi causati dai cantieri. Il servizio, attivo sulla rete gestita da Autostrade per l’Italia, riconosce il cashback a partire da 10 minuti di ritardo per viaggi fino a 99 km.

La viabilità è soggetta a cambiamenti repentini, si consiglia agli automobilisti di monitorare costantemente gli aggiornamenti e pianificare i percorsi di viaggio con attenzione.