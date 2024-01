Intitoliamo una via a Francesca Chiodi, cantante e simbolo di emancipazione femminile

Nel corso del weekend, è stata avviata un'iniziativa nel capoluogo aquilano per intitolare una via o una piazza a Francesca Chiodi, celebre cantante e attrice, vittima di femminicidio nel lontano 1911. Il movimento, che include un sit-in commemorativo nel cimitero, mira a rendere omaggio a questa figura storica, diva dei cafè-chantant e del teatro di varietà, nonché icona dell'emancipazione femminile.

Francesca Chiodi, all'apice della sua carriera, venne tragicamente uccisa a soli 27 anni a Genova, pagando il prezzo di un amore non corrisposto. La sua vita, segnata da amore, passioni e tradimenti, ha ispirato diverse opere letterarie nel corso degli anni, diventando simbolo della lotta femminile.

L'iniziativa è stata promossa da un collettivo, tra cui il FuoriGenere, che ha sottolineato l'ingiusta trascuratezza della memoria di Francesca Chiodi, evidenziando il suo precoce riscatto dal difficile passato di adolescente per diventare una figura luminosa dell'emancipazione femminile. Durante il sit-in al cimitero monumentale, è stata lanciata la proposta di intitolare uno spazio pubblico in sua memoria, seguendo l'esempio di altri illustri personaggi sepolti nel medesimo luogo.

"Andare oltre un secolo dalla sua scomparsa", spiega il collettivo FuoriGenere, "significa ingiustamente trascurare la memoria di questa donna che fu un luminoso esempio di emancipazione femminile, avendo esercitato in giovane età la professione di lavandaia e stiratrice prima di calcare i palcoscenici dei più importanti teatri italiani."

Il promotore dell'iniziativa, Andrea De Petris, ha sottolineato che Francesca Chiodi, con la sua morte a 27 anni, simbolicamente anticipa il "club dei 27", che comprende musicisti famosi come Jim Morrison, Jimi Hendrix e Amy Winehouse. Quest'ultima, in modo curioso, è nata e morta esattamente 100 anni dopo Francesca Chiodi. La proposta di intitolare una via o una piazza in suo onore sarà oggetto di discussione nei prossimi giorni.