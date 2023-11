Introdurre il 'Sindaco della Notte' all'Aquila per Regolare la Vita Notturna

Il coordinatore regionale di Demos, Alfonso D'Alfonso, ha avanzato una proposta innovativa per affrontare le problematiche legate alla vita notturna nell'Aquila: istituire la figura del "sindaco della notte". Questo incarico, simile a quelli presenti in città come Parigi, Londra, Berlino, Amsterdam, New York e Trento, sarebbe completamente gratuito e non avrebbe competenze amministrative, con spazi e strumenti operativi a carico del Comune.

Secondo D'Alfonso, questa figura potrebbe essere designata in diversi modi, ad esempio tramite la nomina di un consigliere comunale o di un cittadino di fiducia delle diverse categorie. L'attenzione principale sarebbe rivolta al centro storico dell'Aquila, considerato uno dei più belli d'Italia, che durante le ore serali affronta problemi legati all'eccesso della vita notturna, tra consumo di alcol, stupefacenti e aggressioni.

D'Alfonso evidenzia la presenza diffusa di droghe pesanti e il proliferare di spacciatori nel centro storico. Inoltre, sottolinea come i residenti debbano fare i conti con la folla e i rifiuti organici per accedere alle proprie abitazioni durante le ore serali.

Il coordinatore regionale di Demos ritiene essenziale affrontare la carenza di luoghi culturali di aggregazione nel centro storico, proponendo l'introduzione di laboratori teatrali, musicali, di cucina, corsi per sommelier e attività educative sulla cultura del bere. L'obiettivo del sindaco della notte sarebbe quindi quello di ridare un giusto equilibrio tra le attività notturne e i residenti, evitando il degrado e il deprezzamento degli immobili.

D'Alfonso ha chiesto un incontro con il sindaco Pierluigi Biondi per discutere della proposta e trovare soluzioni concrete alle sfide della vita notturna nell'Aquila.