Un giovane di 24 anni, di origini nigeriane, è stato investito ieri mattina mentre percorreva in monopattino la strada provinciale da Fossacesia al Lungomare e alla statale 16 Adriatica. Il conducente dell'auto non si è fermato a prestare soccorso ed è ora ricercato dai carabinieri per omissione di soccorso.

Il giovane è stato ricoverato all'ospedale di Lanciano; fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. L'incidente è avvenuto in una curva, e le cause sono ancora in fase di accertamento.