Irruzione artica sulla Penisola, Pioggia, temporali, neve e netto calo termico

Il clima gradevole del weekend, per via delle umide correnti occidentali, lascerà presto spazio al ritorno dei venti freddi da Nord che in avvio della nuova settimana ribalteranno l'attuale quadro meteo. L'alta pressione arretrerà il suo baricentro ed una veloce perturbazione attraverserà a nord a sud buona parte della Penisola.

LUNEDI' - Tempo instabile dapprima su Triveneto, Emilia Romagna, Umbria e medio adriatico con acquazzoni e qualche temporale in estensione entro sera-notte al Sud Italia e Nord Sicilia. Qualche fenomeno anche sulle centrali tirreniche, specie sul Lazio. Saranno possibili isolate grandinate. Quota NEVE in rapido calo, anche sotto i 1000m sulla dorsale adriatica, fino a quote collinari tra Marche e Abruzzo. Prevale il sole altrove salvo per qualche acquazzone sulla Toscana e fiocchi di neve sulle Alpi di confine. Temperature in sensibile diminuzione. Venti fino a forti da Maestrale e Tramontana con possibili mareggiate sui tratti esposti.

MARTEDÌ - Residua instabilità al Sud e Sicilia con acquazzoni e nevicate sui rilievi sopra i 600-700m. Bel tempo prevalente sul resto d'Italia. Temperature in ulteriore calo. Venti forti di Tramontana.

TENDENZA METEO - situazione movimentata per il passaggio di altre rapide perturbazioni che risulteranno più attive al Centro Sud.