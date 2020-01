Irruzione d'aria fredda prevista per metà settimana, Arriverà la neve?

Come il weekend della Candelora anche l'inizio della nuova settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un vasto campo di alta pressione sull'Europa centro-meridionale, alimentato da miti correnti di matrice medio-atlantica e nordafricana. Seppur con qualche disturbo dovuto ad infiltrazioni umide dai quadranti occidentali, sarà la stabilità a prevalere su buona parte d'Italia con temperature superiori alla norma fino a martedì, soprattutto al Centro-Sud, quando cominceranno a rinforzare i venti dai quadranti occidentali. Poi andremo incontro ad un cambiamento anche drastico, sicuramente su scala europea ma che coinvolgerà anche l'Italia.

IRRUZIONE ARTICA ENTRO MERCOLEDÌ.

L'anticiclone inizierà a migrare verso nord raggiungendo mercoledì le Isole Britanniche ed innescando un'irruzione di aria fredda di matrice polare che avrà come obiettivo il Mediterraneo centrale e la Penisola Balcanica.

Si tratterà di un affondo artico piuttosto massiccio per l'Europa centro-orientale, ma che con effetti più attenuati coinvolgerà anche l'Italia, con un tipo di tempo diverso a seconda delle zone ma che sarà accomunato da un generale calo delle temperature.

CONSEGUENZE SULL'ITALIA.

Le condizioni più instabili, come sempre accade in caso di irruzioni da nord, saranno concentrate dapprima sulle zone alpine, specie confinali, con nevicate in abbassamento di quota tra martedì e parte di mercoledì.

Subito dopo toccherà alle regioni adriatiche centro-meridionali e al Sud, dove da mercoledì i fenomeni potranno assumere carattere nevoso anche a quote collinari o localmente inferiori.

Le temperature continueranno a scendere su tutta Italia nei giorni successivi, con valori medi che perderanno anche più di 10°C rispetto ai primi giorni della settimana.

L'alta pressione potrebbe tornare ad espandersi da ovest entro il weekend riportando maggior stabilità, ma nei bassi strati si conserverebbe il freddo con temperature minime diffusamente sotto zero al Centro-Nord.

In ogni caso, vista la distanza temporale, la tendenza potrebbe subire delle modifiche nei prossimi giorni e vi consigliamo quindi di seguire i prossimi aggiornamenti.