Italia divisa in due dal tempo, forti temporali al nord, caldo e sole nel centro sud

Una vasta saccatura depressionaria rimane in azione sull'Europa occidentale e pilota un'intensa perturbazione che nelle prime ore della nuova settimana interessa le regioni settentrionali ed in particolare il Nordovest con condizioni di maltempo anche intenso.

Poco ad est dell'Italia rimane ben saldo un anticiclone di blocco sulla Penisola balcanica che impedisce al fronte perturbato di evolvere verso est, costringendolo a segnare il passo e a provocare maltempo sugli stessi settori, con il passare delle ore l'alta pressione tenderà a rinforzarsi e riuscirà ad estendersi verso ovest indebolendo la perturbazione. Mercoledì una nuova perturbazione cercherà di avvicinarsi da ovest e provocherà un nuovo graduale peggioramento su Nordovest e Sardegna, mentre altrove proseguirà la stabilità anticiclonica.

METEO MARTEDÌ.

La giornata inizierà all'insegna del maltempo che continuerà a coinvolgere il Nordovest con piogge e rovesci diffusi in Piemonte, specie sul settore occidentale, inizialmente anche sul Ponente Ligure ma con fenomeni in attenuazione progressiva.

Entro sera fenomeni in attenuazione anche in Piemonte salvo le ultime piogge che si attarderanno a ridosso delle Alpi occidentali fino a sera, specie sul Cuneese.

Sul resto d'Italia prevarrà l'azione stabilizzante dell'alta pressione, con tempo in gran parte soleggiato salvo addensamenti sterili su Lombardia ed ovest Emilia e qualche nube più compatta sul versante tirrenico della Sardegna.

Si segnalano foschie anche dense fino al mattino sulle coste adriatiche, in dissolvimento diurno.

Clima mite con temperature massime fino a 26°C sulle zone interne del Centro-Sud, localmente superiori in Sardegna.

METEO MERCOLEDÌ.

Qualche pioggia sul Piemonte sudoccidentale sin dalle prime ore del giorno, in intensificazione in giornata e in estensione al resto del Nordovest con fenomeni che diverranno intensi la sera su Ponente Ligure, Cuneese e Torinese occidentale.

Peggiora anche in Sardegna con piogge e temporali soprattutto dalla sera.

In serata qualche pioggia debole fin su ovest Lombardia, ovest Emilia ed alta Toscana.

Sul resto d'Italia continua a prevalere il bel tempo salvo foschie anche dense fino al mattino sulla Val Padana centro-orientale e lungo l'Adriatico.

Clima mite con valori massimi fino a 26°C al Centro-Sud.

TENDENZA SUCCESSIVA.

Ancora maltempo su Nordovest e Sardegna con fenomeni anche forti giovedì sull'isola, in estensione alle regioni tirreniche centro-settentrionali e alla Sicilia.

Tempo più stabile sulle regioni orientali.