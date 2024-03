Italia fanalino di coda in Europa per trasporti pubblici: mancano infrastrutture chiave

L'Italia si classifica in fondo alla lista dell'Unione Europea per quanto riguarda la presenza di metropolitane, tram e treni suburbani, secondo un rapporto diffuso da Legambiente nell'ambito della campagna Clean Cities. Questo pone la Penisola in una situazione di svantaggio rispetto a Paesi come Regno Unito, Germania e Spagna, dove le infrastrutture di trasporto pubblico sono più sviluppate.

Il rapporto evidenzia una carenza significativa di infrastrutture ferroviarie in Italia, con conseguente impatto negativo sul traffico e sull'inquinamento atmosferico nelle città del paese. In particolare, Roma si distingue come una delle città europee con minori dotazioni di binari e linee di metropolitana.

I dati forniti da Legambiente sono inequivocabili: la lunghezza totale delle linee di metropolitana in Italia si attesta a meno di 256 chilometri, lontana anni luce dai valori registrati nel Regno Unito (680,4 km), Germania (656,5 km) e Spagna (615,6 km). Anche il numero di linee di metropolitana in Italia è inferiore o paragonabile a quello di singole città europee come Madrid o Parigi.

Anche per quanto riguarda le tranvie, l'Italia mostra una netta discrepanza rispetto ad altri paesi europei, con soli 397,4 chilometri di linee, lontani dai 875 chilometri della Francia e dai 2.042,9 chilometri della Germania.

La situazione non migliora per i treni suburbani, fondamentali per i pendolari italiani: la rete totale si estende per soli 740,6 chilometri, mentre in Germania sono ben 2.041,3 chilometri, nel Regno Unito 1.817,3 chilometri e in Spagna 1.442,7 chilometri.

Nel dettaglio, Roma si rivela una delle capitali europee con la minor dotazione di binari di metropolitana, con soli 1,43 chilometri ogni 100.000 abitanti, in netto contrasto con città come Londra, Madrid e Berlino.

Questa situazione evidenzia una grave disparità infrastrutturale che mette l'Italia in ritardo rispetto ai suoi omologhi europei nella promozione della mobilità sostenibile e nell'affrontare le sfide legate al traffico urbano e all'inquinamento atmosferico.