Italia nel gelo improvviso: torna l’inverno tra neve e temporali intensi

Un’irruzione di aria artica cambia lo scenario meteo in poche ore, con crollo delle temperature, fenomeni estremi e rischio neve fino a quote molto basse.

Una nuova e intensa ondata di freddo tardivo è pronta a investire l’Italia, riportando condizioni tipicamente invernali dopo un periodo più mite. Nelle prossime ore, l’arrivo di aria artica sul Mediterraneo favorirà la formazione di un profondo vortice ciclonico, destinato a determinare un brusco peggioramento del meteo su gran parte del Paese.

Il minimo depressionario si formerà a ridosso delle Alpi per poi spostarsi verso il medio Adriatico, con valori di pressione fino a 992 hPa. Il fronte perturbato coinvolgerà inizialmente il Nord, estendendosi successivamente anche al Centro e al Sud, con rovesci, temporali, grandinate e fenomeni di graupel. La neve potrà scendere fino a quote molto basse, localmente anche in pianura durante i fenomeni più intensi.

MERCOLEDÌ: prime avvisaglie del peggioramento

Al Nord condizioni inizialmente stabili, ma con rapido peggioramento serale su Liguria, Piemonte orientale, Lombardia e Triveneto, dove sono attesi temporali e rovesci diffusi. Possibili grandinate e neve in calo fino a 400-600 metri, con episodi locali fino al piano in Emilia Romagna.

Al Centro prevale il sole, ma con aumento delle nubi in serata sulla Toscana.

Al Sud ancora tempo stabile, con primi segnali di instabilità in Sardegna.

Temperature massime in lieve aumento, ma venti forti meridionali e mari molto mossi.

GIOVEDÌ: fase più intensa del maltempo

Il Nordest e l’Emilia Romagna saranno le aree più colpite, con rovesci, temporali e nevicate fino a quote molto basse, localmente sotto i 300 metri.

Al Centro, instabilità diffusa lungo il versante adriatico e nelle aree interne, con neve fino a quote collinari e fenomeni anche intensi.

Al Sud, condizioni perturbate con piogge diffuse, temporali e neve in calo.

Temperature in netto calo, venti forti ciclonici e mari agitati con possibili mareggiate.

VENERDÌ: miglioramento al Nord, freddo intenso altrove

Al Nord ritorno del sole, salvo residua nuvolosità sulla Romagna.

Al Centro ancora instabilità sull’Adriatico, mentre le regioni tirreniche godranno di maggiori schiarite.

Al Sud persistono piogge e rovesci, con neve a quote collinari.

Temperature in ulteriore diminuzione, con possibili gelate mattutine anche in pianura. Venti settentrionali ancora sostenuti, mari molto mossi.

L’evoluzione meteo conferma quindi un quadro dinamico e instabile, con un ritorno temporaneo a condizioni invernali che accompagneranno il Paese almeno fino al fine settimana.