Italia nella morsa del MALTEMPO, ancora piogge, temporali e *NEVE* su Alpi e Appennino

In linea con le previsioni, il transito della perturbazione alimenta ormai da diverse ore precipitazioni diffuse su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, parte della Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Nevica abbondantemente sulle località alpine, ma i fiocchi si spingono fino ai 350-400 metri nel Cuneese e a quote variabili tra i 500 e i 600 metri tra l'Appennino Emiliano, l'alta Val Trebbia e la Val Scrivia.

Nelle prossime ore il maltempo tenderà ulteriormente ad intensificarsi su basso Piemonte e Liguria con fenomeni intensi ed insistenti, anche a carattere temporalesco sul Genovese centro-orientale per la formazione di un'area di confluenza nei bassi strati. Al primo mattino la quota neve si attesterà temporaneamente fin verso i 250-300 m su Savonese e Alte Langhe, in generale oltre i 700-1000 metri sulle Alpi occidentali.

Nuove piogge hanno raggiunto anche l'alta Toscana (Livorno, Pisa, Lucca, Massa, Prato, Firenze), il Lazio (in particolare le province di Roma e Viterbo), parte dell'Umbria e la Sardegna. Le precipitazioni insisteranno sull'isola e sulle regioni centrali tirreniche anche nella giornata di martedì 19 novembre.

In particolare, il transito di un nuovo fronte freddo alimenterà ancora condizioni di spiccato maltempo sulle aree della Toscana già duramente provate dalle recenti alluvioni. Un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche, sotto forma di piogge e locali manifestazioni temporalesche, interesserà sin dal mattino anche Sicilia e Campania, per poi estendersi nel corso del giorno alla bassa Calabria e al Salento.

Risulterà complessivamente più riparata la fascia adriatica.

LE ALLERTE DELLA PROTEZIONE CIVILE - Il Dipartimento della Protezione Civile, di concerto con i centri regionali, ha emanato un'allerta rossa per rischio idraulico sulla pianura emiliana orientale; codice arancione per rischio idraulico e idrogeologico su Alto Adige (Bolzano), restanti settori dell'Emilia (ad esclusione delle coste romagnole), Piemonte (Belbo e Bormida, Scrivia), Liguria (Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi centrali), Lombardia (Laghi e Prealpi Varesine), Veneto (Alto e basso Brenta, Livenza, Lemene e Tagliamento, alto Piave). Ordinaria criticità per rischio idraulico e idrogeologico (allerta gialla) sui bacini ricadenti nelle regioni del Centrosud. A scopo precauzionale, scuole chiuse in numerosi comuni della Liguria e del Piemonte.