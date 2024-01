Jannik Sinner, il giovane fenomeno del tennis italiano, conquista il suo primo Slam in Australia

Il giovane tennista italiano trionfa in un'epica finale contro il russo Daniil Medvedev

Jannik Sinner ha conquistato il suo primo Slam, scrivendo una pagina indelebile nella storia del tennis italiano, al termine di un'emozionante finale agli Australian Open contro il russo Daniil Medvedev.

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha esaltato l'impresa di Sinner, dichiarando: "Da oggi, più che mai, nel Pantheon dei Miti intramontabili del tennis azzurro e mondiale. Uno stratosferico Sinner è il re dell'Australian Open dopo una maratona di speranza, sofferenza ed emozione, trasformata in gioia incontenibile. Un italiano torna a vincere uno Slam quasi 48 anni dopo l'ultimo successo firmato da Panatta: è storia da applaudire, vivere e proiettare all'infinito per scrivere nuove pagine di gloria. Complimenti, Jannik. A te, al tuo staff, alla federtennis. Sei un'eccellenza che coniuga il talento all'applicazione, la consapevolezza all'umiltà. Siamo tutti Jannik Sinner. Orgogliosi di te."

La premier Giorgia Meloni, esprimendo la sua gioia sui social, ha affermato: "Jannik Sinner scrive oggi una nuova pagina di storia che ci rende orgogliosi. Per la prima volta, l'Italia conquista lo slam australiano. Un'impresa memorabile degna di un vero campione."

La vittoria di Sinner è stata il culmine di una finale intensa, in cui il giovane talento italiano è riuscito a recuperare da uno svantaggio di due set contro un avversario quotato come favorito. Con questa vittoria, Jannik Sinner ha dimostrato non solo il suo talento sul campo, ma anche la sua forza mentale e la determinazione.

Il trionfo di Sinner agli Australian Open segna un momento epocale per il tennis italiano, portando il paese a festeggiare il primo Slam maschile dopo quasi cinque decenni.