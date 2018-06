'Jemo 'nnanzi' al TEDx di Coriano

La storia dell'associazione culturale 'Jemo 'nnanzi' dell'Aquila sarà protagonista oggi al TEDx di Coriano (Rimini) come una tra le migliori espressioni della cultura della resilienza in Italia. A parlarne sarà Stefano Cianciotta, economista abruzzese, invitato a Coriano come TED speaker. Al teatro di Coriano si parlerà di resilienza, con inizio alle ore 15. Sul palco si alterneranno nove speaker.

L'intervento di Cianciotta si intitola "Resilienza con reputazione batte forza" e spazierà dalla rottura degli schemi nell'arte con Duchamp alla debolezza della Linea Maginot, fino alle illusioni confortanti del Premio Nobel dell'Economia Khaneman. La parte finale del talk è dedicata all'attività dell'associazione 'Jemo 'nnanzi' che da nove anni organizza, senza alcun contributo pubblico, decine di eventi per contribuire alla rinascita della città dell'Aquila, dopo il terremoto del 2009, e per indicare ai concittadini la strada da perseguire per investire in resilienza.