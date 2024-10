KFC apre a Pescara: Offerte di lavoro disponibili, candidature aperte subito

KFC cerca personale a Pescara per nuove posizioni: opportunità di lavoro sia part-time che full-time nel settore ristorativo.

La nota catena di fast food KFC sbarca a Pescara e annuncia nuove posizioni lavorative presso il punto vendita in apertura. DCNAM Franchise SRL, la società che gestisce il franchising, è alla ricerca di Operatori fast-food e Team leader per formare un team dinamico e motivato.

Le posizioni disponibili sono rivolte a chi cerca un'opportunità nel settore della ristorazione con possibilità di crescita professionale.

Posizioni aperte:

Team leader : Si cerca personale con esperienza nel settore della ristorazione, preferibilmente con competenze nella gestione di un team. La disponibilità richiesta è full-time.

Operatore fast-food: Ideale per chi cerca un impiego part-time, anche senza una lunga esperienza, ma con una forte motivazione e interesse per il settore.

Requisiti necessari:

Le caratteristiche ricercate nei candidati includono:

Passione per il food : La motivazione verso il settore della ristorazione è fondamentale.

: La motivazione verso il settore della ristorazione è fondamentale. Capacità di lavorare in squadra : La predisposizione al lavoro di gruppo è essenziale.

: La predisposizione al lavoro di gruppo è essenziale. Entusiasmo e volontà di imparare : L'azienda è alla ricerca di persone pronte a mettersi in gioco e a crescere professionalmente.

: L'azienda è alla ricerca di persone pronte a mettersi in gioco e a crescere professionalmente. Serietà e puntualità: Sono richieste doti di affidabilità e rispetto degli orari.

Tipologia di contratto:

Le assunzioni prevedono contratti a tempo pieno, part-time e a tempo determinato, con la possibilità di lavorare su turni.

Questa nuova apertura rappresenta un'opportunità per chi desidera inserirsi in un ambiente dinamico e in forte espansione. I candidati ideali sono coloro che cercano una carriera nel settore del fast food e sono pronti a contribuire al successo della nuova sede KFC. Pescara diventa così la nuova tappa di espansione della catena, che continua a crescere a livello nazionale.