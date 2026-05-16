Kodansha Manga Awards 2026, ecco i tre vincitori che infiammano il Giappone

La cinquantesima edizione premia Gachiakuta, Re-Living My Life with a Boyfriend Who Doesn’t Remember Me e The Darwin Incident tra conferme e sorprese editoriali giapponesi.

La Kodansha ha ufficializzato i vincitori della 50ª edizione dei Kodansha Manga Awards, uno dei riconoscimenti più seguiti dell’industria fumettistica giapponese. Il premio, promosso ogni anno dalla storica casa editrice nipponica, celebra alcune delle opere più rilevanti del panorama manga, includendo anche titoli pubblicati da editori concorrenti.

Nella categoria miglior shonen il riconoscimento è andato a Gachiakuta, firmato da Kei Urana con graffiti design di Hideyoshi Ando. La serie, pubblicata da Kodansha e arrivata in Italia grazie a Star Comics, si conferma così uno dei titoli più osservati degli ultimi anni, capace di unire azione, estetica urbana e una forte identità visiva.

Per il comparto shojo ha vinto Re-Living My Life with a Boyfriend Who Doesn’t Remember Me, opera di Eiko Mutsuhana, Yugiri Aika e Gin Shirakawa, pubblicata in Giappone da Kadokawa Shoten. Anche questo titolo è legato al mercato italiano attraverso Star Comics, segnale di un’attenzione crescente verso opere sentimentali e fantasy capaci di intercettare un pubblico sempre più trasversale.

Nella categoria generale, invece, il premio è stato assegnato a The Darwin Incident, manga di Shun Umezawa, pubblicato da Kodansha e proposto in Italia da Dynit. L’opera, già nota per il suo impianto narrativo originale e per i temi legati all’identità, alla società e al rapporto tra esseri umani e natura, aggiunge così un altro riconoscimento importante al proprio percorso editoriale.

Gli autori premiati riceveranno un certificato ufficiale e una statua in bronzo. Al vincitore della categoria shonen spetta inoltre un premio da 2 milioni di yen, mentre per le categorie shojo e generale il riconoscimento economico è pari a 1 milione di yen ciascuna.

La giuria dell’edizione 2026 ha visto la presenza di nomi di rilievo del settore, tra cui Seimaru Amagi, Natsumi Ando, Yuzo Takada, Hikaru Nakamura, Kaoru Hayamine, Hiro Mashima e Hidekichi Matsumoto. Una selezione che conferma il peso del premio nel mercato giapponese e il suo ruolo di osservatorio privilegiato sulle tendenze manga contemporanee.