L’Abruzzo Punta a Diventare il Centro della Nuova Fabbrica di Turbine Eoliche: Accordo da 500 Milion

Un importante passo avanti nel settore delle energie rinnovabili è stato compiuto grazie a un accordo da 500 milioni di euro firmato tra Renexia, il Ministero del Made in Italy e la società cinese Ming Yang. Questo Memorandum of Understanding porterà alla creazione di una nuova società, destinata a gestire un sito produttivo di turbine eoliche in Italia. L’obiettivo è la produzione di componenti essenziali per Med Wind, il più grande progetto di parco eolico offshore galleggiante del Mar Mediterraneo, situato al largo delle coste di Trapani.

Un Investimento per il Futuro delle Energie Rinnovabili

Renexia, parte del Gruppo Toto e attiva nel settore delle energie rinnovabili, esprime grande soddisfazione per l'accordo raggiunto. Secondo il direttore generale Riccardo Toto, l’iniziativa rappresenta un passo significativo verso la creazione di una filiera industriale dell’energia eolica in Italia, sia offshore che onshore. "Ringrazio il ministro Urso per aver creduto nel nostro progetto. Questa partnership ci permetterà di realizzare una catena di valore che coinvolgerà anche le imprese nazionali," ha dichiarato Toto.

Dettagli del Progetto

Il sito produttivo, la cui ubicazione sarà decisa entro tre mesi, prevede la creazione di circa 1.100 posti di lavoro. La nuova fabbrica produrrà turbine destinate a ridurre l'impatto ambientale e i costi di manutenzione grazie all’utilizzo di modelli più potenti. La collaborazione con Ming Yang prevede infatti la produzione di turbine da 18,8 MW, riducendo il numero complessivo di aerogeneratori necessari. Questo permetterà di passare dalle 190 turbine previste nel progetto originale a 148, con una produzione annua stimata di 9 TWh, sufficiente a coprire il fabbisogno di 3,4 milioni di utenze domestiche.

Il Ruolo dell’Abruzzo

La regione Abruzzo si candida come possibile sede della nuova fabbrica, grazie al forte impegno del presidente della Regione, Marco Marsilio. "Ho accompagnato personalmente i vertici del Gruppo Toto dal ministro Urso per presentare il progetto. Ora dobbiamo affrontare la sfida di individuare un sito adatto per logistica e infrastrutture che possa ospitare lo stabilimento," ha dichiarato Marsilio. L’Abruzzo, dunque, potrebbe diventare il fulcro di questo importante investimento, che valorizzerebbe ulteriormente le sue risorse e competenze nel settore industriale delle rinnovabili.

Prospettive Future

La costituzione della nuova società, frutto della collaborazione tra Ming Yang e Renexia, mira a individuare l’area idonea per il sito produttivo in stretta collaborazione con il governo italiano. L’obiettivo è quello di attirare ulteriori investimenti, sia nazionali che internazionali, e coinvolgere nuovi soggetti italiani nel capitale sociale. Grazie al supporto del Mimit, si prevede che questa iniziativa avrà un impatto positivo significativo sull’economia locale e nazionale, contribuendo a raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima e del Piano Mattei.

Con questo accordo, l’Italia si posiziona come un leader emergente nel settore delle energie rinnovabili, puntando a diventare un punto di riferimento a livello internazionale per l’energia eolica.