L'Abruzzo al voto per rinnovo giunte Regionale, 4 i candidati in lizza per la presidenza

Domenica 10 febbraio 2019, dalle 7 alle 23, si svolgeranno in Abruzzo le elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale.

Urne aperte per 1.211.204 elettori, di cui 591.635 di sesso maschile e 619.569 di sesso femminile, distribuiti sulle 1.633 sezioni istituite nei 305 comuni dell'Abruzzo.

Voteranno per la prima volta, al compimento del diciottesimo anno di età, circa 11.730 elettori.

I candidati in corsa per la presidenza della Giunta regionale abruzzese sono quattro;

Giovanni Legnini ex vicepresidente del Csm, appoggiato da otto liste per il centrosinistra;

il consigliere regionale uscente Sara Marcozzi per il M5S;

Stefano Flajani per Casapound ;

Il senatore di Fratelli d'Italia Marco Marsilio, appoggiato da sei liste, per il centrodestra.