L’Abruzzo conquista lo spazio: Telespazio protagonista nella missione Artemis II della NASA

Dalla Florida alla Luna, anche l’industria aerospaziale abruzzese entra nel programma Artemis II, confermando il ruolo strategico dell’Italia nella nuova corsa allo spazio

C’è anche l’Italia, e in particolare l’Abruzzo, tra i protagonisti della missione Artemis II, il programma della NASA che segna il ritorno dell’uomo verso la Luna. Tra le realtà coinvolte figura Telespazio, società del Gruppo Leonardo, selezionata a livello internazionale per contribuire alle attività della missione partita il 1° aprile dalla Florida.

Il contributo dell’azienda si fonda su competenze avanzate e infrastrutture sviluppate nello Space Center abruzzese, che rappresenta uno dei poli tecnologici più rilevanti a supporto delle operazioni legate al programma Artemis. Un riconoscimento che conferma il peso crescente dell’industria aerospaziale italiana nel contesto globale.

A sottolineare il valore strategico dell’iniziativa è stato l’assessore regionale Roberto Santangelo, che ha evidenziato come la partecipazione a un progetto di tale portata rappresenti un motivo di orgoglio per il territorio e un segnale concreto degli investimenti avviati nel settore della space economy.

Il ritorno verso la Luna, a oltre mezzo secolo dalle missioni del programma Apollo, si inserisce in una strategia più ampia che punta a sviluppare nuove tecnologie e a rafforzare la presenza umana nello spazio. In questo scenario, l’Abruzzo si distingue per una filiera completa, che comprende ricerca, innovazione, progettazione e produzione.

Tra le iniziative in corso figura anche la creazione del Distretto Aerospaziale Abruzzo e l’avvio di percorsi formativi ITS dedicati, pensati per formare figure altamente specializzate in grado di operare in un settore in forte espansione. Un modello che punta a integrare imprese, università e centri di ricerca, consolidando un sistema regionale orientato all’innovazione e alla collaborazione pubblico-privata.