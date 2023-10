L'Abruzzo è Sempre più Vecchio, i Dati Sempre Più Allarmanti

In Abruzzo, la presenza di giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni è notevolmente diminuita nel corso degli ultimi due decenni. Nel 2022, la regione conta 216.046 giovani, rispetto ai 292.435 registrati nel 2002, il che rappresenta una diminuzione di 73.689 unità. Questo calo demografico corrisponde a una percentuale del -26%, un dato superiore alla media nazionale (-23,3%) ma inferiore rispetto alla diminuzione registrata nel Mezzogiorno (-28%).

Queste statistiche emergono dal rapporto dell'Istat intitolato 'I giovani del Mezzogiorno'. La popolazione di giovani di età compresa tra 18 e 34 anni in Abruzzo rappresenta il 17% del totale per il 2022, rispetto al 23,2% del 2002. Questo dato è inferiore alla media del Mezzogiorno (18,6%) e, insieme alla Sardegna (15,8%), rappresenta una delle poche regioni meridionali al di sotto della media nazionale (17,5%).

Le cifre relative all'istruzione mostrano alcune tendenze positive. Il tasso di immatricolazione all'università è aumentato dal 56,4% nel 2010 al 64,7% nel 2022 (rispetto al 55,7% a livello nazionale). Inoltre, il tasso di iscrizione è cresciuto dal 54,8% al 55% (rispetto al 43,5% a livello nazionale), e il tasso di conseguimento della laurea è aumentato dal 18,3% al 25,3% (rispetto al 19,7% a livello nazionale).

Inoltre, c'è un aumento nei giovani adulti (tra i 30 e i 39 anni) che vivono in famiglia, passando da meno del 20% nel 2001 a quasi il 35% nel 2021. Questi dati illustrano le tendenze demografiche in evoluzione in Abruzzo, con un calo significativo della popolazione giovane negli ultimi due decenni.