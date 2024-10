L'Aquila: Arresto Shock per Spaccio e Detenzione di Materiale Illegale

La Polizia ferma uno spacciatore con cocaina, denaro e munizioni: arresto in esecuzione di un mandato della Procura.

Nella serata di venerdì 18 ottobre, la Polizia di Stato di L’Aquila ha arrestato un uomo straniero, classe 1988, colto in possesso di una notevole quantità di cocaina già suddivisa in dosi pronte per essere vendute. L’operazione è stata condotta dalla locale Squadra Mobile che, dopo un'attenta attività di monitoraggio, ha fermato l'uomo nei pressi della sua abitazione nella frazione di Pianola (AQ), sospettando che fosse in attesa di un cliente.

Durante il controllo, le forze dell'ordine hanno trovato addosso al sospettato ben 87 grammi di cocaina, di cui una parte già confezionata e pronta per lo spaccio. Oltre allo stupefacente, nell’abitazione dell'uomo è stato rinvenuto materiale per il confezionamento della droga, tra cui un bilancino di precisione, oltre a 5.000 euro in contanti, ritenuti proventi dell'attività illecita e dunque immediatamente sottoposti a sequestro.

Ma non è tutto. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto anche un proiettile calibro 7.65 inesploso e un bossolo 9x21, entrambi detenuti illegalmente. Il possesso di tali materiali ha aggravato ulteriormente la posizione dell’arrestato, il quale non ha potuto fornire alcuna giustificazione valida per la loro presenza in casa.

A complicare ulteriormente la situazione del fermato, gli agenti hanno scoperto che su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Pescara. L'uomo era infatti stato recentemente condannato a una pena definitiva di 6 anni, 1 mese e 17 giorni di reclusione per reati connessi agli stupefacenti e contro il patrimonio. Questa condanna ha reso il suo arresto non solo legato al reato di detenzione ai fini di spaccio, ma anche come esecuzione del provvedimento giudiziario in corso.

L'intervento della Polizia di Stato si inserisce in un più ampio contesto di contrasto alle attività criminali legate allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio aquilano, un fenomeno che, nonostante i ripetuti arresti, continua a rappresentare una sfida per le forze dell’ordine. Gli investigatori ritengono infatti che l’uomo fosse parte di una rete di spaccio più ampia, attiva soprattutto nei fine settimana, momento in cui la domanda di stupefacenti tende ad aumentare.

Le forze dell’ordine sottolineano come sia essenziale mantenere alta l’attenzione su questo tipo di reati, non solo per l'impatto che hanno sul territorio ma anche per il loro legame con altre forme di criminalità organizzata. La scoperta di munizioni illegali, seppur in piccola quantità, rappresenta infatti un ulteriore campanello d'allarme per la pericolosità dell'ambiente in cui operano gli spacciatori.

Il fermato è ora sotto custodia, mentre le autorità proseguono le indagini per identificare eventuali complici e disarticolare il giro di spaccio che gravitava attorno alla sua figura.