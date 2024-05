L'Aquila, Investimenti Record in Cultura: 37 Milioni in 6 Anni

Questo mattino, durante una conferenza stampa nell'aula commissioni consiliari di Palazzo Margherita, gli esponenti del centrosinistra in Consiglio comunale hanno reso noto un dato impressionante: negli ultimi sei anni, L'Aquila ha investito ben 37 milioni di euro nella cultura e nelle attività spettacolari.

La consigliera Stefania Pezzopane ha sottolineato l'importanza di questo aumento della spesa, evidenziando che oltre 24 milioni di euro provengono da contributi finanziati da leggi promosse dal centrosinistra, come Restart e il Fondo Complementare Sisma. Tali risorse, uniche nel loro genere, sono state indirizzate verso la ricostruzione culturale, sociale ed economica della città, nonché al superamento delle disuguaglianze.

Tuttavia, nonostante l'ingente somma investita, Pezzopane ha criticato la mancanza di un progetto coerente e integrato, evidenziando la parcellizzazione della spesa nel corso degli anni. Inoltre, ha sollevato interrogativi sullo stato di completamento di importanti progetti culturali, come il Teatro San Filippo e il Teatro Comunale.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche i consiglieri Enrico Verini, Paolo Romano, Alessandro Tomassoni e Lorenzo Rotellini, i quali hanno ribadito che istituzioni come il GSSI e il MAXXI a L'Aquila sono stati voluti, decisi e finanziati dal centrosinistra, come parte di un piano più ampio per il rilancio culturale della città.