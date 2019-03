"L'Aquila città d'Arte" Mibac, bando di concorso per 50 laureati a corso formazione

E’ stato pubblicato nei siti ufficiali del MiBAC e del Polo Museale dell’Abruzzo sotto indicati, e sulle pagine facebook del Polo e del MuNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo - L'Aquila, il bando di concorso per l’accesso di 50 laureati ad un corso di formazione propedeutico ad un contratto di collaborazione retribuito della durata di 6 mesi.

Il concorso si pone nell’ambito del programma L’Aquila città d’arte per il decennale del sisma del 2009, ed è stato ideato per favorire la conoscenza del recupero del patrimonio culturale aquilano – spiega la Dott.ssa Lucia Arbace, direttore del Polo Museale dell’Abruzzo, - e costruire un modello di sviluppo locale sostenibile che concorra al rilancio dell’area. Il progetto è maturato all’interno dell’accordo di programma sottoscritto dall’On. Gianluca Vacca, sottosegretario MiBAC, e il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, e alla conseguente erogazione dalla D.G. Musei al Polo Museale dell’Abruzzo per il progetto specifico L’Aquila città d’arte

Per i requisiti e le modalità di accesso si rimanda al bando. Per domande ed informazioni si privilegia l’indirizzo e-mail riportato nel bando o la pagina facebook dell’Associazione D-MuNDA che cura la segreteria organizzativa.