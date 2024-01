L'Aquila in Corsa per Capitale Italiana della Cultura 2026: Il Video della Candidatura

L'amministrazione comunale di L'Aquila ha lanciato un coinvolgente video promozionale per sostenere la candidatura della città come Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2026. La clip, della durata di 45 secondi, offre uno sguardo avvincente al percorso intrapreso dal capoluogo d'Abruzzo durante la sua candidatura, supportato attivamente dal Comune di Rieti e con il patrocinio della Regione Abruzzo, Usra, Usrc e Usr (gli uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e del cratere 2009 e dei territori colpiti dal sisma del Centro Italia).

Grazie a questo impegno, L'Aquila ha raggiunto la prestigiosa shortlist delle dieci città italiane in lizza per il titolo ambito di Capitale Italiana della Cultura 2026.

Le audizioni si terranno il 4 e 5 marzo a Roma, durante le quali le finaliste presenteranno il loro dossier con trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube del Ministero della Cultura. Il verdetto finale sarà annunciato il 29 marzo, proclamando la vincitrice tra le città partecipanti. Oltre a L'Aquila, sono in gara Agnone (Isernia), Alba (Cuneo), Gaeta (Latina), Latina, Lucera (Foggia), Maratea (Potenza), Rimini, Treviso e l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese (Siena).