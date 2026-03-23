L’Aquila senz’acqua per lavori: ecco le zone coinvolte e gli orari

Interruzione programmata del servizio idrico nel capoluogo abruzzese per interventi sulla rete: disagi limitati ma necessari per manutenzione e miglioramento infrastrutturale cittadino

L’Aquila si prepara a una temporanea sospensione dell’erogazione idrica prevista per la giornata di martedì 24 marzo, a causa di interventi programmati sulla rete di distribuzione. A comunicarlo è l’ufficio tecnico di Gran Sasso Acqua S.p.A., che ha reso noti tempi e aree interessate dall’operazione.

Nel dettaglio, l’interruzione del servizio sarà attiva dalle ore 8:30 alle 13:30, fascia oraria individuata per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza e con il minor impatto possibile sulla popolazione. Le attività rientrano nel piano di manutenzione ordinaria e miglioramento delle infrastrutture idriche, volto a garantire una maggiore efficienza della rete nel medio periodo.

Le zone coinvolte includono via Porcinari, via Garibaldi e viale Duca degli Abruzzi, limitatamente al tratto compreso tra l’incrocio con via San Giovanni Bosco e quello con via Roma. Possibili disagi potranno interessare anche le aree limitrofe, dove potrebbero verificarsi cali di pressione o temporanee irregolarità nella fornitura.

La società invita i residenti a predisporre eventuali scorte d’acqua e a limitare i consumi nelle ore precedenti all’intervento. Al termine dei lavori, il servizio sarà progressivamente ripristinato, salvo imprevisti tecnici.

Gran Sasso Acqua ha inoltre espresso un ringraziamento ai cittadini per la collaborazione e la comprensione, sottolineando come tali interventi siano fondamentali per assicurare continuità e qualità al servizio nel tempo.