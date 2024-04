L'Aquila: tutta Italia non dimentica, nella notte più triste accendi una luce

Si è svolta la quarta edizione di "Accendi la tua luce" in occasione del 15° anniversario del sisma che ha colpito l'Aquila. È stata una notte di preghiera silenziosa fino alle 3:32, quando hanno iniziato i rintocchi dei 309 colpi della campana del Suffragio, commemorando così ogni singola vita persa nella tragedia.

Il Comune ha proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata del 6 aprile, come segno di rispetto e partecipazione al dolore delle famiglie colpite dalla perdita dei propri cari. Gli edifici pubblici sono stati invitati ad esporre le bandiere a mezz'asta e a osservare il lutto, mentre è stata vietata ogni attività ludica e ricreativa, in rispetto del carattere luttuoso della ricorrenza.

I cittadini, le organizzazioni sociali, culturali e produttive sono stati invitati a partecipare alle iniziative commemorative, tra cui l'illuminazione di finestre e balconi con candele o luci dei cellulari, e a indossare la fascia da primo cittadino. La campagna sui social media "Accendi la tua luce" ha promosso questo gesto simbolico di memoria.

La spilla del Fiore della Memoria, distribuita gratuitamente nelle tabaccherie e nelle scuole, è stata indossata come segno di partecipazione alle commemorazioni. Gli esercizi commerciali e le imprese sono stati invitati a sospendere l'attività lavorativa fino alle 11 del 6 aprile, mentre un test match di rugby tra Italia e Inghilterra Under 19 è stato incluso tra le iniziative commemorative.

La chiesa di S. Maria del Suffragio è rimasta aperta dalle 8 del 6 aprile fino alle 21 per consentire ai fedeli di pregare davanti alle lapidi con i nomi delle vittime. La preghiera comunitaria di suffragio ha avuto luogo dopo la fiaccolata di ricordo delle vittime, seguita dalla Santa Messa presieduta dall'arcivescovo Giuseppe Petrocchi e animata dalla Corale L'Aquila in Canto.

La preghiera silenziosa è continuata fino alle 3:32, l'orario esatto del terremoto, quando ha ripreso il suono della campana del Suffragio. La mattina del 6 aprile, un collegamento in diretta nazionale con Radio Maria ha offerto la recita del Santo Rosario e la celebrazione della Santa Messa, seguita dalla commemorazione delle 31 vittime bambini e ragazzi deceduti nella tragedia.