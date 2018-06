L'Arcivescovo Petrocchi diventa cardinale, nominato da Papa Francesco davanti a 700 fedeli aquilani

L'Abruzzo ha un cardinale: è l'arcivescovo dell'Aquila, monsignor Giuseppe Petrocchi, nominato ieri da Papa Francesco nel corso del 5/o concistoro, davanti a oltre 700 fedeli aquilani che hanno assistito al rito officiato nella basilica di San Pietro. Al nuovo cardinale è stato assegnato il titolo di San Giovanni Battista dei Fiorentini.

"Sicuramente chiederò al Papa di venire in visita all'Aquila e alle zone colpite dal terremoto - aveva detto prima del concistoro - anche se abbiamo, diciamo così, 'collegato' un'eventuale visita del Papa, che sarebbe graditissima oltreché molto attesa, al fatto che vengano avviati i lavori per la ricostruzione del Duomo, che ormai da nove anni è nella condizione di rovina: non sono stati iniziati i lavori per la ricostruzione".

Petrocchi ha spiegato di prendere la porpora "come un impegno a servire di più, direi con il cuore di papa Francesco: significa prendere ancora di più da lui le spinte a rendere il Vangelo presente ed efficace proprio nelle periferie".