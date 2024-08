L'Augurio di Roberto Santangelo al nuovo Arcivescovo dell'Aquila

Roberto Santangelo, Assessore al Welfare e ai Beni Culturali della Regione Abruzzo e Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila, in una nota augura buon lavoro al nuovo Arcivescovo dell’Aquila, Mons. Antonio D’Angelo:

“I miei migliori auguri a Mons. Antonio D'Angelo, nuovo Arcivescovo dell’Aquila. Sono certo che saprà essere una guida preziosa e un punto di riferimento per la crescita spirituale della diocesi aquilana. Al nuovo Arcivescovo, desidero assicurare la più ampia disponibilità alla collaborazione affinché la sinergia tra istituzioni laiche e religiose sia sempre più proficua nel dare risposte alle esigenze sociali della nostra comunità.

“Ringrazio il Santo Padre, Papa Francesco, per il dono del nuovo pastore che avrà piena titolarità, canonica e civile, nell’organizzazione della Perdonanza Celestiniana che, in quanto celebrazione ecclesiale e sociale, si connota di una valenza ancora più speciale quest’anno per effetto della Bolla 'Spes non confundit' e per il Giubileo 2025.

“Il mio più sentito e affettuoso ringraziamento al Card. Giuseppe Petrocchi per il suo ministero pastorale che ha svolto nel Capoluogo d’Abruzzo fino ad oggi con instancabile dedizione, grande sensibilità e vicinanza ai cittadini”.