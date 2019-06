L'Italia contesa tra caldo africano e violenti temporali

L'arrivo dell'anticiclone africano sul bacino centrale del mediterraneo ha comportato un vero e proprio balzo in avanti della stagione, siamo passati da un maggio più somigliante a un mese di Aprile a un inizio Giugno che somiglia per caratteristiche climatiche più ad un mese di Luglio, in sostanza abbiamo compiuto un salto di tre mesi nell'arco di due settimane.

I massimi anticiclonici però non coprono tutta la Penisola ma soltanto il Centro Sud.

Il Nord, stante la vicinanza di una saccatura atlantica sul comparto europeo occidentale sarà esposto almeno fino a mercoledì alla formazione di intensi temporali causati dal contrasto termico molto acceso tra le correnti fresche atlantiche e l'aria molto calda africana.

Tendenza giovedì-venerdì l'asse della saccatura si muoverà in senso antiorario favorendo una rimonta anticiclonica anche sulle regioni settentrionali dove il tempo sarà ampiamente soleggiato.

Nel contempo una nuova fiammata africana interesserà le regioni centro meridionali e la Sardegna raggiungendo il suo apice nella giornata di venerdì.

Le temperature già molto calde subiranno una ulteriore impennata. Attesi valori massimi in Sardegna fino a 38°C, non escluse punte di 40°C sul Sassarese.Situazione analoga sulle regioni centrali tirreniche con massime che potrebbero raggiungere tra Toscana, Umbria e Lazio anche i 38°C.

Meteo weekend 15-16 giugno (da confermare) : L'avvicinamento della nuova saccatura atlantica verso il comparto europeo centrale metterà nuovamente a rischio temporali le regioni del Nord e questo soprattutto la domenica con prime avvisaglie sabato sui settori alpini e prealpini.

Nel frattempo i massimi anticiclonici migreranno verso est favorendo una diminuzione delle temperature sulla Sardegna e le regioni centrali ma una nuova impennata al Sud, dove verosimilmente si potranno toccare punte di 38°C su Sicilia, Calabria e Puglia.