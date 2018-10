L'Italia tra sole ed acquazzoni, temperature miti sopra la media stagionale

Correnti umide e a tratti instabili continuano ad affluire sull'Italia, sospinte da una circolazione di bassa pressione posizionata sul Mediterraneo occidentale, in lento movimento verso il Nord-Africa.

Nel corso della giornata di oggi l'area di instabilità che ha lasciato la Sardegna e raggiunto il medio-alto Tirreno entrerà in azione con maggior decisione in Toscana, dove sono attesi piogge e temporali. I fenomeni si estenderanno verso nord a Liguria ed Emilia Romagna sconfinando a basso Piemonte e localmente bassa Lombardia. Verso Sudest coinvolgerà l'alto Lazio e la dorsale, con piogge e locali temporali in esaurimento in serata.

Attenzione però poiché anche in Sardegna si riattiverà una certa instabilità diurna sulle zone interne, con alcuni rovesci a sfondo temporalesco. Al Sud atteso qualche temporale sulle zone ioniche peninsulari, est Sicilia e dorsale.

METEO MERCOLEDI' Il vortice ciclonico scivola ulteriormente verso il Nord-Africa, ma le correnti meridionali ad esso associate continueranno ad influenzare il tempo su parte dell'Italia, seppur senza particolare convinzione. Molte nubi praticamente ovunque, con precipitazioni sparse più probabili - al mattino - sulla bassa Valpadana, pianure del Nordest, Sardegna e aree costiere ioniche di Puglia e Calabria. A seguire, nel pomeriggio, acquazzoni e qualche temporale che proseguiranno sulla Sardegna (specie meridionale) e possibili su gran parte delle aree interne del Centro, con sconfinamenti anche sulle pianure di Lazio, bassa Toscana, Marche, Campania. Tendenza in serata a generale esaurimento dei fenomeni, che rimarranno confinati quasi esclusivamente sulle coste orientali sarde.

TENDENZA METEO GIOVEDI' Giornata generalmente asciutta sull'Italia peninsulare, dove le nubi tenderanno a diradarsi lasciando spazio ad ampie schiarite soleggiate. Unica eccezione il basso Piemonte occidentale e la fascia Adriatica a ridosso dell'Appennino, dove potranno insistere addensamenti nuvolosi specie al mattino. Scenario più instabile atteso invece sulle due Isole Maggiori: in Sardegna un po' per tutta la giornata non mancherà la possibilità di acquazzoni e temporali (localmente forti) sul versante orientale e meridionale. In Sicilia i fenomeni sono attesi soprattutto nella seconda parte del giorno, in risalita da Sud, possibilità di precipitazioni intense e/o locali nubifragi.

CLIMA MITE, TEMPERATURE ANCORA SOPRA LA MEDIA Per tutto il periodo avremo sempre un clima decisamente mite per il periodo, con temperature sopra la media sia nelle minime sia nelle massime. Le correnti miti meridionali manterranno questo scenario per diversi giorni, tendenzialmente anche nel prossimo weekend, per lo meno fino a sabato.