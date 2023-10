L'Ora Solare Quando Spostare l'Orologio? Ma Potrebbe Essere l'Ultima Volta

Presto l'ora solare farà il suo ritorno: tra sabato 28 ottobre e domenica 29 ottobre, alle 3 di notte, dovremo spostare le lancette dell'orologio un'ora indietro, fissandole quindi sulle 2. Questo potrebbe essere l'ultimo cambio dell'orario a cui assisteremo, in un dibattito che divide sostenitori dell'ora legale tutto l'anno e difensori del sistema attuale. Ma qual è la storia dietro questa pratica e quali sono i benefici che si sono accumulati nel tempo?

La Storia dell'Ora Legale L'idea dell'ora legale venne proposta per la prima volta da Benjamin Franklin, scienziato e uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d'America, nel 1784. In un articolo pubblicato sul Journal de Paris, suggerì di spostare un'ora avanti le lancette dell'orologio con l'arrivo della primavera al fine di risparmiare sul consumo di candele e olio lampante. Nonostante le sue intuizioni pionieristiche nel campo dell'elettricità (ad esempio, Franklin inventò il parafulmine), l'idea venne accolta solo nel 1907 quando il costruttore inglese William Willet la propose nuovamente, non solo per il risparmio energetico ma anche per favorire la produzione industriale in rapida crescita.

L'ora legale fu istituita nel Regno Unito nel 1916 durante la Prima Guerra Mondiale. Altri paesi seguirono l'esempio del Regno Unito, inclusa l'Italia, che mantenne l'orario estivo fino al 1920. L'ora legale venne poi adottata in maniera regolare dal 1966 e nel 1996 fu introdotta in tutta Europa.

I Benefici dell'Ora Legale La questione dell'abolizione del cambio dell'ora è stata oggetto di discussione in Europa per diverso tempo. Molti ritengono che mantenere l'ora legale tutto l'anno possa offrire numerosi vantaggi. L'ora legale ha dimostrato di comportare risparmi energetici significativi. Tra il 2004 e il 2022, in Italia, si è registrato un risparmio complessivo di circa 10,9 miliardi di kWh di energia elettrica, traducendosi in un risparmio di circa 2 miliardi di euro, secondo i dati di Terna Spa, la società di distribuzione di energia elettrica.

La Petizione per Mantenere l'Ora Legale Sono soprattutto i paesi del Nord Europa a sostenere l'idea di mantenere l'ora legale tutto l'anno, argumentando che questo potrebbe avere un impatto positivo sulla salute fisica e mentale delle persone, oltre a comportare un risparmio energetico. Una petizione su Change.org ha già raccolto oltre trecentomila adesioni a sostegno di questa causa. Tuttavia, una decisione definitiva in Europa non è ancora stata presa, pertanto, nonostante il fervore del dibattito, il cambio dell'orario potrebbe non essere terminato.