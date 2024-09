L’assessore SANTANGELO (Regione Abruzzo) commenta l’accordo tra Consulenti del Lavoro e ANFASS su la

“Favorire l’incremento di opportunità lavorative per le persone con disabilità è fondamentale per costruire una società maggiormente inclusiva e garantire a tutti il diritto costituzionale sancito dell’accesso al lavoro”.

Così Roberto Santangelo, assessore con delega al Sociale della Regione Abruzzo, riguardo la stipula del protocollo d’intesa tra l’ANFFAS (Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo) e i Consulenti del Lavoro; protocollo pensato proprio per facilitare l’incontro fra il sistema produttivo e il mondo del Terzo Settore

“Nella consapevolezza che sia necessaria una collaborazione tra le Istituzioni, il mondo delle professioni e il terzo settore - come ha sottolineato il Ministro Marina Elvira Calderone - per assicurare alle persone con disabilità pari diritti e pari opportunità, l’assessorato regionale alle Politiche Sociali appoggia la linea già disegnata dal Governo Meloni con le misure dedicate all’inclusione volute dal Ministro Alessandra Locatelli come il ‘Progetto di vita’ e ‘l’Analisi Multidimensionale’ dei nuclei familiari fragili. Siamo altresì pronto a sostenere le iniziative finalizzate ad agevolare l’inserimento lavorativo delle persone con fragilità a partire dalla formazione professionale” conclude Santangelo.