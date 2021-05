L'instabilità meteo permane sull'Italia e la divide in due, piogge al nord caldo estivo a sud

A dettare il tempo di inizio settimana è una profonda depressione ad ovest delle Isole Britanniche che estende la sua influenza fino alle latitudini mediterranee, dove favorisce la formazione di un vortice secondario in movimento da Baleari e Corsica verso il Nord Italia. Da questo si sviluppa un'intensa perturbazione che ha raggiunto le nostre regioni settentrionali e da luogo a condizioni di maltempo che coinvolgono anche Sardegna e regioni dell'alto Tirreno. La stessa depressione in movimento sul Mediterraneo innesca il richiamo di correnti calde di Scirocco che contribuiscono a far ulteriormente aumentare le temperature sulle regioni meridionali e su quelle adriatiche, tanto che la giornata odierna vedrà il culmine del caldo.

PIOGGE INTENSE SU LIGURIA E VAL PADANA. In risalita da sud verso nord la perturbazione ha agguantato il Nord Italia e sta determinando l'intensificazione delle piogge su Liguria e Pianura Padana in avvio di mattinata, ma le precipitazioni si stanno rapidamente propagando all'arco alpino tanto che piove già sui rilievi piemontesi e lombardi.

TEMPORALI IN SARDEGNA, PIOGGE SUL CENTRO PENINSULARE. Il ramo più meridionale del fronte sta impegnando la Sardegna con passaggio di piogge e temporali in moto da ovest ad est ma coinvolge anche parte delle regioni centrali peninsulare con piogge sparse su Toscana, Lazio, Umbria e Marche, anche se le piogge più consistenti sono limitate all'alta Toscana.

CALDO INTENSO AL SUD. Continuano a salire le temperature sulle regioni meridionali dove la colonnina alle ore 8 segna già 28°C su alcune stazioni del Palermitano e del Messinese, favorite anche da alcune raffiche di vento di caduta dai rilievi retrostanti. Il tempo sulle regioni meridionali si mantiene stabile, ma il sole non è presente ovunque. Sulle regioni ioniche infatti è presente una nuvolosità piuttosto compatta, la Lupa, innescata dal flusso umido di Scirocco che scorre sullo Ionio e che impatta sulle coste del Golfo di Taranto ma anche sulle coste ioniche in genere, fin sullo Stretto di Messina.

METEO PROSSIME ORE. Sin dal mattino cieli chiusi e piogge diffuse al Nord e sulla Toscana centro-settentrionale. Nel pomeriggio piogge diffuse ed abbondanti su Levante Ligure, Emilia, Lombardia, Triveneto e alta Toscana che persisteranno fino a sera, anche con qualche temporale, mentre da ovest si andrà verso una loro attenuazione accompagnata da qualche schiarita a partire da Piemonte e Ponente Ligure. Alcune piogge anche sul nord della Sardegna e localmente Umbria, alte Marche e alto Lazio. Sul resto delle regioni centrali e al Sud prevarrà invece il bel tempo, pur con passaggio di stratificazioni alte sul resto del Lazio e sull'Abruzzo e tendenza ad aperture sulle coste ioniche peninsulari. Le temperature caleranno al Nord, in Toscana e Sardegna, mentre aumenteranno altrove e sensibilmente al Sud, tanto che sono attesi picchi di 32/34°C sulle zone interne della Puglia e della Sicilia, specie sudorientale. Venti di Scirocco moderati o tesi, di Maestrale sul Mar di Sardegna.