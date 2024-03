LATITANTE ARRESTATO IN PIAZZA MENTRE CERCA DI NASCONDERE IL VOLTO DAVANTI AI CARABINIERI

È stato arrestato a Teramo un uomo di 43 anni, di origine straniera e residente nelle Marche, ricercato per scontare una pena di 3 anni e 8 mesi per lesioni personali, violenza privata e atti persecutori ai danni dell'ex coniuge, legalmente separato. Il mandato di cattura è stato emesso dal tribunale di Ancona lo scorso febbraio, in relazione a fatti accaduti nel 2008.

La latitanza del 43enne è giunta al termine grazie a un controllo dei carabinieri nei pressi dell'autostazione di piazza San Francesco. I militari hanno notato il suo atteggiamento sospetto quando, alla vista delle forze dell'ordine, ha cercato di coprirsi il volto con il cappuccio. Tale comportamento ha destato l'attenzione dei carabinieri, che hanno approfondito il controllo e proceduto con l'identificazione e l'arresto dell'uomo ricercato.

Il provvedimento di cattura eseguito dai carabinieri dimostra l'importanza delle operazioni di controllo del territorio nell'individuare e arrestare individui ricercati dalla giustizia. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questo caso.